Découvrez comment le Tata Harrier se comporte en tout-terrain inconditionnel

Tata Harrier pourrait avoir tous les looks et le style d’un SUV tout-terrain hardcore. Cependant, il s’agit d’un 4X2 et n’est proposé que comme un soft-roader.

Lorsque Tata allait lancer le Harrier, il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles il obtiendrait un système 4X4 et des équipements tout-terrain haut de gamme. Cependant, cela a été une déception pour le même lorsque le Harrier n’a obtenu aucun des équipements souhaités. Le Harrier est une machine capable de toute façon, mais toujours pas aussi capable que l’Hexa ou Safari. Regardez la vidéo ici: https://www.facebook.com/debaion/videos/10217291092529220

Voici une vidéo où vous pouvez voir le Harrier traverser un obstacle hardcore hors route ici. Cela peut sembler aussi difficile qu’il y paraît, mais l’acte d’équilibrage des roues est difficile pour beaucoup. Vous pouvez voir ce Tata Harrier Black passer facilement l’obstacle, montrant qu’il peut toujours faire quelque chose. En dépit d’être un 4X2, le SUV a quelques astuces dans ses manches.

Le propriétaire fait généralement son parcours hors route avec un autre Ford Endeavour 3,2 litres. Entre Harrier et Endeavour, il n’y a pas de comparaison car ce dernier obtient littéralement la plupart des technologies tout-terrain. Le propriétaire se sent satisfait de son Harrier et de la façon dont il peut essayer de correspondre à la puissance d’Endeavour.

Il s’agit du pré-lifting Harrier qui manque quelques fonctionnalités et un moteur BS6. Sous le capot, cette Black Edition reçoit le même moteur turbo diesel de 2,0 litres mais produit 140 ch et 350 Nm de couple maximal. Les moteurs BS6 produisent 30 PS de plus. De plus, maintenant, vous pouvez opter pour un convertisseur de couple à 6 vitesses AT avec le manuel à 6 vitesses.

Les caractéristiques à bord du BS6 Harrier comprennent le réglage électrique du siège du conducteur, des phares automatiques, des essuie-glaces à détection de pluie automatique, un toit ouvrant électrique et des roues en alliage plus grandes. Les caméras déjà existantes incluent la caméra de stationnement arrière, six airbags, le système d’infodivertissement Harmon Kardon avec Android Auto et Apple Carplay et différents modes de conduite.

Les prix des variantes BS6 Harrier Manual commencent à Rs 13,69 Lakhs jusqu’à Rs 18,95 Lakhs. Les variantes automatiques sont au prix de Rs 16,25 Lakhs allant jusqu’à Rs 20,25 Lakhs (tous les prix hors showroom). Bientôt, il obtiendra également un moteur à essence turbo qui produira plus de 150 ch de puissance.