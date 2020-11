Découvrez cette Maruti Suzuki Gypsy modifiée unique comme aucune autre!

Cette Maruti Suzuki Gypsy a été modifiée par AGM Technology à Delhi et ils ont fait un travail de très bon goût. Contrairement à d’autres Gypsys modifiés aux spécifications tout-terrain, celui-ci a un beau charme urbain.

Le Maruti Suzuki Gypsy est l’un des véhicules les plus emblématiques jamais vendus en Inde et bien qu’il ait été abandonné, il jouit toujours d’une grande popularité parmi les tout-terrain du pays. Le Gypsy est également un véhicule très populaire parmi les modificateurs de voiture et il existe de nombreux exemples bien modifiés dans tout le pays. Cette Maruti Suzuki Gypsy modifiée est cependant l’une des plus belles Gypsy que nous ayons vues depuis longtemps. Ce n’est pas exagéré, ce n’est pas subtil, c’est juste presque parfait.

Découvrez cette Maruti Suzuki Gypsy étonnamment modifiée par AGM Technology à Delhi.

Cette Maruti Suzuki Gypsy a été modifiée par AGM Technology à Delhi et donne au SUV une touche très moderne. Surnommé le Gypsy Scout, ce SUV a un look urbain chic contrairement à d’autres Gypsys modifiés qui améliorent leur capacité hors route. La première chose qui frappe à propos de ce Gypsy est son travail de peinture bicolore bleu et blanc avec des éléments contrastants noirs. Lorsque vous vous déplacez sur les côtés, vous remarquez que ce Gypsy a un toit rigide et un petit plateau à l’arrière. La zone de chargement ouverte est vraiment différente de toutes les autres Gypsy en Inde.

C’est comme une cabine double avec un petit plateau. La zone de chargement arrière reçoit même un couvercle fini en noir mat et avec la roue de secours montée sur le hayon, cela donne à ce Gypsy un look tout à fait unique. Les inserts noirs autour du toit lui donnent un bel effet flottant. Ceci étant un Gypsy et essentiellement un tout-terrain, il donne une quantité généreuse de revêtement de carrosserie tout autour, à nouveau fini en noir, qui contraste très bien avec le corps bleu. Les jantes en alliage de 15 pouces au fini bronze à canon chaussées de pneus tout-terrain Yokohoma rehaussent son attrait robuste.

Il y a aussi beaucoup de changements sur le visage du SUV. Il obtient une calandre sur mesure avec de nouveaux phares de projecteur et des clignotants carrés entre les deux. Le pare-chocs inférieur a été remplacé par un pare-chocs hors route après-vente et il est également équipé de phares antibrouillard ELD. Le pare-chocs arrière a également été changé et il comprend désormais de nouveaux clignotants et des feux arrière à LED. Les pare-chocs après-vente rehaussent vraiment le look robuste du SUV.

Il y a aussi eu beaucoup de modifications à l’intérieur. Le tableau de bord a été entièrement refait et il est maintenant fini dans la même couleur bleue que l’extérieur. Les évents de climatisation ont été redessinés et il y a une nouvelle garniture en fibre de carbone sur la partie supérieure du tableau de bord. Il obtient également une horloge analogique élégante sur le tableau de bord. Les sièges ont également été améliorés pour devenir plus confortables et les sièges arrière sont orientés vers l’avant avec même un toit ouvrant. Il bénéficie également d’un système audio à 8 haut-parleurs après le marché. Le coût total de la modification sur ce Gypsy a été d’environ Rs 7 lakh et cela comprend tout, des intérieurs aux extérieurs et même les alliages avec les pneus.