Découvrez cette Hyundai Creta aux couleurs changeantes avec un emballage en vinyle

Cette Hyundai Creta modifiée reçoit un enveloppement complet personnalisé qui vous montre une couleur différente si vous la regardez sous un angle différent.

L’emballage en vinyle irisé pourrait être inconnu en Inde. Cependant, si vous en voyez un sur la voiture, vous vous en souviendrez instantanément. Il existe de nombreuses voitures avec ce type d’enveloppes complètes personnalisées et en voici un exemple bien fait.

Cette Hyundai Creta a reçu le traitement d’emballage en vinyle irisé par GS Customs, à Pune. Donc, si vous voyez la voiture sous différents angles, vous pouvez voir différentes couleurs. Dans cette Creta, vous pouvez voir les nuances d’argent, de bleu, de magenta, d’or et même d’orange.

Le propriétaire a fait cet emballage personnalisé pour un prix de Rs 20,000. Ce n’est pas si cher, mais le maintenir est une tâche difficile. Dans un pays chaud comme l’Inde, où l’humidité est excessive, ces couleurs vont bientôt se décoller. De plus, pour l’entretien, vous devez visiter le magasin des douanes tous les deux mois.

Lisez aussi: Cette Hyundai Creta essaie trop dur d’être un Range Rover!

La Creta modifiée en question est la plus ancienne et la première version arrivée en Inde. Le mois dernier, Hyundai a lancé la nouvelle Creta 2020 en Inde. Le SUV bénéficie d’une mise à niveau de style compétitif et d’une silhouette différente, d’un SUV incurvé à un boxy.

Sous le capot, il dispose de trois nouvelles options de moteur. Tout d’abord, il y a le moteur à essence de 1,5 litre qui produit 115 ch et est livré avec un MT / CVT à 6 vitesses. Le moteur diesel de 1,5 litre produit 115 ch et 247 Nm de couple maximal, couplé à un MT à 6 vitesses et à un AT à 6 vitesses.

Le troisième et le plus attendu des moteurs en question est le moteur turbo essence T-GDI de 1,4 litre. Tous les moteurs proviennent de Kia Seltos avec des chiffres de kilométrage légèrement révisés. Sur Creta, l’unité turbo produit 143 PS et est associée à un DCT à 7 vitesses en standard.

Lisez aussi: Le moteur Hyundai Creta à 7 places offre un aperçu clair du prochain SUV

Les nouvelles fonctionnalités à bord comprennent une unité d’infodivertissement à écran tactile plus grande, des sièges inclinables arrière, des phares automatiques, un purificateur d’air intelligent, des palettes de changement de vitesse, un toit ouvrant panoramique, la technologie Blue Link, un siège conducteur à réglage électrique, un combiné d’instruments entièrement numérique et des phares à LED. Les prix commencent à Rs