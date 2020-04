Découvrez cette ambulance MG Hector qui aide à combattre le coronavirus!

MG Motors a fait don d’une ambulance Hector dédiée aux patients COVID-19 à l’État du Gujarat et elle est équipée d’une civière à chargement automatique, d’un système d’alimentation en oxygène avec une bouteille et également d’une armoire à pharmacie avec moniteur à cinq paramètres.

La crise des coronavirus continue de toucher notre pays et plusieurs communautés ont du mal à y faire face. Au cours des dernières semaines, plusieurs constructeurs automobiles ont proposé des mesures de secours pour soutenir le gouvernement dans ses efforts pour faire face à la situation. L’un d’eux est MG Motors qui a déjà proposé plusieurs mesures de secours pour lutter contre cette crise et maintenant, la société est allée plus loin. MG Motors a fait don d’une ambulance Hector dédiée aux patients COVID-19 à l’État du Gujarat.

MG Motors a fait don d’une ambulance Hector dédiée aux patients COVID-19 à l’État du Gujarat.

MG Motor India a fait don aujourd’hui d’une version d’ambulance HECTOR modernisée aux autorités sanitaires de Vadodara. Compte tenu du besoin immédiat d’assistance, la conversion du véhicule a été achevée en 10 jours et a été développée par l’équipe d’ingénierie de MG India à Halol, en partenariat avec Natraj Motor Body Builders, basée à Ahmedabad. L’ambulance Hector a été remise à l’hôpital CHC Halol par MG Motor India et Jaydrathsinh Parmar, ministre d’État de l’agriculture, de l’environnement et du panchayat du Gujarat.

Cet Hector a été construit sur mesure et est livré avec plusieurs équipements médicaux vitaux

Cet Hector a été construit sur mesure et est livré avec plusieurs équipements médicaux vitaux tels qu’une civière à chargement automatique, un système d’alimentation en oxygène avec une bouteille, une armoire à pharmacie avec moniteur à cinq paramètres, un extincteur, une barre lumineuse extérieure avec un sirène et amplificateur, un onduleur avec batterie et prises et éclairage intérieur supplémentaire. Il existe également un siège d’appoint pour un accompagnateur, qui représente la moitié du siège arrière d’origine du Hector, conçu pour réduire les coûts.

Ces équipements comprennent une civière à chargement automatique, un système d’alimentation en oxygène avec une bouteille, une armoire à pharmacie avec un moniteur à cinq paramètres.

Dans d’autres efforts, MG Motors a récemment annoncé un partenariat avec MAX Ventilator pour aider à la production de ventilateurs. Les ventilateurs sont un équipement de sauvetage clé pour les patients de COVID-19. À une occasion précédente, MG Motors a également fait don de 100 VUS Hector au personnel engagé dans la fourniture de services essentiels pendant le verrouillage à l’échelle nationale. Le constructeur automobile évalue également la viabilité de l’installation de la technologie de stérilisation embarquée sur leurs modèles clients.

Quant à MG Motors eux-mêmes, ils sont sur la bonne voie avec les lancements qu’ils avaient prévus pour cette année. Cela comprend le lancement du Hector Plus à trois rangées qui est prévu pour un lancement en juin et par la suite, nous aurons également le SUV MG Gloster premium qui est prévu pour un lancement de saison festive. Pendant ce temps, la seule préoccupation pour le pays reste à l’heure actuelle de surmonter cette pandémie et de tels efforts de secours de la part des constructeurs automobiles sont vraiment appréciés.