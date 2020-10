Découvrez cet incroyable Renault Duster modifié en camionnette!

Il s’agit d’un Dacia Duster – ou Renault Duster (c’est la même chose) – qui a été modifié en une camionnette à cabine unique tout-terrain et nous pensons qu’il a l’air absolument dope, en particulier dans cette nuance de bleu vif.

Le Renault Duster est un SUV extrêmement populaire en Inde et qui a gagné sa réputation sur des bases équitables. Ce que beaucoup d’entre vous ne savent peut-être pas, c’est que le Renault Duster est en fait vendu sous le nom de Dacia Duster sur de nombreux marchés internationaux comme l’Europe et le Royaume-Uni. En fait, la marque Dacia est une filiale roumaine à 100% du constructeur automobile français Renault. Étonnamment, nous n’avons pas vu beaucoup de bons exemples de Dusters modifiés ici en Inde, mais ce n’est pas tout à fait le cas à l’étranger.

Il s’agit d’un Dacia Duster – ou d’un Renault Duster – qui a été modifié en un pick-up tout-terrain à boîte unique.

En 2014, Dacia et Romturingia, un carrossier roumain, ont collaboré pour construire une version monoplace du Duster, en exclusivité OMV Petrom Group. Le Dacia Duster Pickup a été produit en nombre très limité et c’était une machine assez robuste. Ce que nous avons ici n’est pas tout à fait le résultat de cette collaboration, mais un Dacia Duster modifié – ou disons Renault Duster – qui a été inspiré par le même.

Il est équipé d’une suspension Bilstein personnalisée et d’un kit de levage de 2 pouces de H&R.

Ce Dacia Duster particulier a été modifié en une camionnette tout-terrain et nous sommes sûrs qu’il sera très capable. Il est équipé d’une suspension Bilstein personnalisée et d’un kit de levage de 2 pouces de H&R. Les pare-chocs d’origine ont été remplacés par des unités personnalisées de Mudster et il est livré avec une barre de stinger et un treuil électrique à l’avant avec un crochet de remorquage à l’arrière. Les pare-chocs ont l’air assez résistants, tout comme les barres de lit qui ont été intégrées dans la cage de sécurité qui faisait déjà partie de la voiture de stock.

Les pare-chocs sont des unités personnalisées de Mudster et il est livré avec une barre de stinger et un treuil électrique à l’avant avec un crochet de remorquage à l’arrière.

Un coup d’œil à l’arrière ne révèle aucun hayon ordinaire, mais une unité construite sur mesure uniquement sous la forme de barres de fer également équipées d’une roue de secours. En fait, les barres noires tout autour de la voiture donnent à ce Duster modifié un look extrêmement performant et robuste. Il est même équipé d’un tuba. Alors que les phares sont toujours des unités d’origine, les feux arrière sont de nouveaux feux à LED personnalisés. Le côté du véhicule arbore également un vinyle avec un design en forme de boussole et le nom « Duster » inscrit audacieusement entre les passages de roue. Nous aimons aussi beaucoup la couleur bleue du SUV qui contraste bien avec les noirs ailleurs.

Ce Renault Duster modifié est même livré avec un hayon de type arceau de sécurité avec une roue de secours montée.

Enfin, ce Duster modifié a été chaussé de jantes 16 pouces avec des pneus tout-terrain BF Goodrich qui devraient vraiment améliorer ses capacités hors route. Il porte également une barre lumineuse auxiliaire à LED sur le toit pour une meilleure visibilité nocturne. Nous ne savons cependant pas s’il y a eu des modifications mécaniques sous le capot de ce SUV. Traditionnellement, le Dacia Duster est propulsé par un moteur turbo-diesel 4 en ligne de 1,5 litre sur les marchés intentionnels. Le moteur produit 110 ch et 240 Nm de couple et est couplé à une transmission à 6 vitesses avec un système à quatre roues motrices.