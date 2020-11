Datsun a déployé des offres très attractives sur les monospaces Redigo, Go and Go Plus dans le cadre des remises de fin d’année. Ils offrent des avantages totaux allant jusqu’à Rs 51 000 pour les nouveaux clients ce mois-ci. Lisez la suite pour découvrir ce qui peut être disponible sur chaque modèle.

Bien que la saison des fêtes soit terminée, les constructeurs automobiles n’ont pas tout à fait cessé de déployer des réductions sur leurs modèles. Nous parlons ici spécifiquement de Datsun, qui a déployé des offres très attractives sur les monospaces Redigo, Go and Go Plus dans le cadre des remises de fin d’année. Datsun a officiellement répertorié la gamme des avantages de ses modèles sur son site Web et offre des avantages totaux allant jusqu’à Rs 51 000 pour les nouveaux clients ce mois-ci.

Découvrez ces super réductions sur les voitures Datsun ce mois-ci!

Il faut cependant noter que ces offres sont applicables pour une période limitée uniquement jusqu’au 30 novembre 2020 ou jusqu’à épuisement des stocks, selon la première éventualité. Les avantages comprennent une remise en argent, un bonus d’échange, des offres d’entreprise et un bonus de fin d’année. Ces offres sont cependant spécifiques à chaque modèle et peuvent varier d’un concessionnaire à l’autre ou d’une ville à l’autre. Examinons de plus près ce qui est vraiment à gagner de Datsun ce mois-ci.

À commencer par la voiture la plus abordable de Datsun en Inde – la Redigo – est disponible avec des avantages allant jusqu’à Rs 38 000. La berline d’entrée de gamme peut être obtenue avec une remise de jusqu’à 7 000 Rs. Ensuite, il y a un bonus d’échange de 15 000 Rs et un bonus de fin d’année de 11 000 Rs. Le bonus d’échange ne peut cependant être utilisé que chez le concessionnaire compatible NIC de la marque. Datsun propose également une offre d’entreprise supplémentaire de 5 000 Rs pour les piliers de l’Inde et les professionnels de la santé.

Passant à la berline Go, la deuxième berline en ligne de Datsun est disponible avec une offre extrêmement intéressante qui est valable jusqu’à la fin de ce mois. En fait, c’est la berline Go qui est disponible avec un maximum d’avantages allant jusqu’à Rs 51 000. Cela comprend une remise en espèces jusqu’à Rs 20 000, un avantage d’échange jusqu’à Rs 20 000 et le bonus de fin d’année jusqu’à Rs 11 000. Datsun n’offre cependant aucun rabais corporatif sur la berline Go.

Enfin, à venir sur le Go Plus, le monospace sept places est disponible avec des avantages allant jusqu’à Rs 46 000. La rupture de l’offre est un peu comme ça – une remise en espèces pouvant aller jusqu’à Rs 15 000, un avantage d’échange jusqu’à Rs 20 000 et le bonus de fin d’année jusqu’à Rs 11 000. Les clients peuvent bénéficier des avantages d’échange uniquement chez le concessionnaire compatible NIC de la marque. Avec ces réductions, les voitures Datsun déjà abordables offrent un très bon rapport qualité-prix.