Découvrez ces Royal Enfield 650 Twins en édition limitée; Il y a un piège cependant!

Valentino Motor Company, l’unique distributeur de Royal Enfield en Italie, a lancé les Royal Enfield Interceptor 650 et Continental GT 650 dans une superbe série en édition limitée. Le hic, c’est qu’il n’est disponible qu’en Italie.

Tout comme la plupart des autres motos Royal Enfield, les 650 jumelles sont extrêmement conviviales. Mais ce que nous avons ici pour vous aujourd’hui, ce n’est pas n’importe quel bicylindre 650 modifié, mais très spécial. En Italie, une société appelée Valentini Motor Company est le seul distributeur des motos Royal Enfield depuis cinq ans. Pour fêter son anniversaire, Valentino Motor Company a lancé les Royal Enfield Interceptor 650 et Continental GT 650 dans une série en édition limitée en Italie et cela nous a fait baver. Nous souhaitons quelque chose de similaire pour nous aussi sur notre marché domestique.

Valentino Motor Company a lancé les Royal Enfield Interceptor 650 et Continental GT 650 dans une série en édition limitée en Italie.

La société a lancé 10 versions limitées des 650 jumeaux, dont 6 sont des Interceptor 650. Chaque version limitée sera limitée à cinq exemplaires et portera le logo de l’entreprise et le numéro de la série. C’est donc 50 jumelles en édition spéciale impaires. Ces motos en édition limitée sont essentiellement livrées avec un traitement noir mat pour les pièces chromées, mais l’aspect plus cool de ces motos est leur travail de peinture. Les combinaisons sont tout simplement époustouflantes.

La société a lancé 10 versions limitées des 650 jumeaux, dont 6 sont des Interceptor 650.

Les Royal Enfield Interceptor 650 et Continental GT 650 sont livrés avec beaucoup de chrome, mais avec goût. Dans cette série en édition limitée, toutes les pièces chromées ont été noircies et maintenant, il y a un beau look sinistre à ces motos. Cela comprend tout, du carter du moteur aux échappements, au guidon, aux leviers et aux phares qui ont reçu le traitement noir mat. Quant aux schémas de couleurs, l’Interceptor 650 est disponible en: noir mat; bronze mat et noir; vert militaire mat et noir; gris mat et noir; vert mat et noir.

Les motos obtiennent des améliorations esthétiques ainsi que des améliorations de la suspension et des échappements Zard.

Lisez aussi: Yamaha R15 V3 atteint une vitesse de pointe de 158 km / h – voyez comment cela fonctionne

Pendant ce temps, la Continental GT 650 obtient ces quatre options de couleur – noir mat; rouge mat et noir; gris mat et noir; Vert britannique et noir. Les motos sont également livrées avec une gamme d’accessoires officiels Royal Enfield en standard et qui comprend un pare-brise, des couvercles de traverse, des soufflets de fourche, des rétroviseurs de tourisme, des barres de protection du moteur et une plaque de base. Ce n’est pas tout cosmétique cependant. Les clients peuvent également opter pour un ensemble de suspension amélioré qui comprend des cartouches Ohlins pour l’arrière et des cartouches avant réglables du groupe Andreani.

Lisez aussi: Hero MotoCorp reprend les ventes et l’entretien de Harley Davidson en Inde!

Mais cela doit certainement avoir une prime. En Italie, ces éditions limitées de Valentino Motari commandent une prime supplémentaire de près de 2 000 euros soit 1,74 lakh de roupies. L’Interceptor 650 standard commence à 6 300 EUR (Rs 5,48 lakh), tandis que la Continental GT commence à 6500 EUR (Rs 5,65 lakh). Si vous optez en outre pour la mise à niveau de la suspension et l’échappement Zard, un supplément de 1600 EUR. Additionnez tout cela et cela devient un peu trop cher à près de 10 050 euros (Rs 8,75 lakh). Même si cela ne vaut peut-être pas la peine, c’est certainement un spectateur.