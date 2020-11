Découvrez ces nouvelles couleurs géniales pour la Royal Enfield Classic 350!

Royal Enfield a lancé le Classic 350 avec deux nouvelles options de couleur – Metallo Silver et Orange Ember – chacune au prix de Rs 1,83 lakh (ancien showroom, Delhi). La moto a également été mise à jour avec des jantes en alliage et des pneus tubeless.

Royal Enfield a un nouveau Classic 350 à venir basé sur la nouvelle plate-forme J avec le nouveau moteur 350cc, mais cela ne les a pas dissuadés de falsifier le Classic 350 existant. Non, ce n’est rien de majeur. Juste quelques nouvelles combinaisons de couleurs et de nouveaux alliages pour la Classic 350, mais cela fait toute la différence dans le look de la moto. Royal Enfield a lancé le Classic 350 avec deux nouvelles options de couleur – Metallo Silver et Orange Ember – chacune au prix de Rs 1,83 lakh (ancien showroom, Delhi). La moto a également été mise à jour avec des jantes en alliage et des pneus tubeless.

Bien que ce ne soit qu’un schéma de peinture, les schémas de couleurs apportent beaucoup de drame au look du roadster rétro. En fait, une palette de couleurs juvénile comme celle-ci s’est très bien réunie sur ce qui est une moto très ancienne. Les nouvelles jantes en alliage améliorent également considérablement le look de la moto. La Classic 350 standard est livrée avec des roues à rayons métalliques. Royal Enfield a maintenant également répertorié le Classic 350 sur son application mobile de personnalisation Make It Yours (MiY). Cela permettra désormais aux clients de personnaliser leur moto exactement à leur goût avec des accessoires RE authentiques, des options de couleurs et plus encore.

Présentant les nouvelles variantes de motos, Vinod K Dasari – PDG de Royal Enfield a déclaré: «Dans un effort continu pour faire évoluer la Classic, nous avons introduit de nouvelles variantes de la moto et ajouté la possibilité de visualiser et de configurer, permettant à nos pilotes de s’exprimer en manières distinctes et uniques. Les couleurs et les garnitures jeunes et vibrantes du Classic 350, associées à plusieurs combinaisons de personnalisation et d’accessoires via MIY, offriront certainement une expérience d’achat et de propriété plus impliquée aux amateurs d’équitation. Nous sommes également très heureux que MiY ait été très bien accueilli par notre public. Plus de 80% de nos nouveaux propriétaires de Meteor ont opté pour les solutions MiY, ce qui témoigne de son succès. Nous sommes convaincus que les clients de Classic 350 suivront. »

Royal Enfield a l’intention d’apporter une certaine jeunesse et une expérience rafraîchissante avec les propriétaires de Classic 350 et qu’ils feront sûrement. Le Classic 350 a été le modèle de pain et de beurre pour RE depuis plus d’une décennie maintenant et le modèle continue toujours d’être une partie importante des volumes de RE. La Classic 350 est en fait inspirée de la moto J2 que Royal Enfield fabriquait après la Seconde Guerre mondiale dans les années 1950.

Mécaniquement cependant, la moto reste complètement inchangée. Le Classic 350 continue d’être propulsé par un moteur de construction unitaire (UCE) de 346 cm3 qui produit 19,1 ch et 28 Nm de couple de pointe. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à 5 rapports. Les fonctions de suspension sont gérées par des fourches télescopiques à l’avant et deux amortisseurs à l’arrière. Le Classic 350 est également équipé de freins à disque aux deux extrémités avec ABS à deux canaux.