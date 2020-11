Découvrez ces fabuleux rendus de ce que pourrait être le Samsung Galaxy Z Fold 3 5G

MISE À JOUR:Une version antérieure de cette histoire avait mal nommé un appareil mentionné dans l’histoire. Nous nous excusons et regrettons l’erreur. Ce qui suit est une version corrigée.

Un brevet de conception a été déposé par Samsung au milieu de 2018 et a été gardé sous des couvercles jusqu’en juillet dernier. Les illustrations soumises avec le brevet à l’Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO) montrent un smartphone double pliable avec un clavier physique coulissant. LetsGo Digital s’est associé au designer industriel Sarang Sheth pour créer des rendus 3D de l’appareil. Tous les aspects du téléphone ne sont pas révélés dans le brevet, de sorte que le rendu emprunte certains des détails de l’appareil photo et des couleurs du Galaxy Z Fold 2 .

Le rendu basé sur l’illustration du brevet montre ce que pourrait être le Samsung Galaxy Z Fold 3

Le plus gros ajout aux modèles Galaxy Z Fold 3 actuellement disponibles selon le brevet est l’utilisation d’une double charnière qui permettrait à l’appareil d’être plié deux fois et une fois complètement ouvert, il y aura un écran divisé en trois parties de taille égale. La double charnière permettra à l’appareil d’être plié de plusieurs manières différentes et l’interface utilisateur du téléphone changera automatiquement en fonction de la manière dont l’appareil est utilisé. Une partie de l’écran sera toujours disponible pour les utilisateurs, même lorsque l’appareil est «fermé», ce qui permet à l’utilisateur de recevoir des notifications, des appels téléphoniques entrants et de s’engager dans certaines conversations sur les réseaux sociaux. Le problème ici est que l’exposition de l’une des parties de l’écran laisse la possibilité de l’endommager.

Le clavier physique coulissant aurait la même taille que chaque partie de l’écran global. Le clavier sera accessible à l’utilisateur quelle que soit la façon dont le téléphone est plié. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le brevet ne traite pas du système de caméra. Si Samsung va de l’avant et construit cela comme son troisième appareil Galaxy Z Fold, nous nous attendrions à ce qu’il inclue des appareils photo de type phare. Il pourrait également comporter un nouveau type de S Pen et un verre ultra-mince plus épais (UTG) pour gérer la pression exercée par le nouvel instrument d’écriture numérique.

Une double charnière serait derrière les capacités du nouveau modèle

Le Galaxy Z Fold 3 pourrait être dévoilé en août 2021.