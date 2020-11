Découvrez ces bonnes affaires Cyber ​​Monday sur Google, mais bon Pixel 3a et 3a XL

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Bien que nous réalisions que les puristes d’Android devaient espérer voir le Pixel 4a, 4a 5G ou Pixel 5 5G de cette année figurer parmi les top Cyber ​​Monday 2020 offres disponibles aujourd’hui, nous craignons que vous deviez vous contenter d’un ancien Pixel 3a ou 3a XL si vous souhaitez économiser plus de quelques dollars sur un Smartphone fabriqué par Google.

Abandonnés par le géant de la recherche lui-même il y a près de cinq mois entiers, les mid-rangers sortis en 2019 vivent chez des détaillants tiers comme Amazon et B&H Photo Video. Sans surprise, tous deux vendent les deux combinés alimentés par Snapdragon 670 à des prix spéciaux pour les prochaines heures, mais au moins si vous aimez vos appareils Android de série beaux et compacts, vous devriez emmener votre entreprise chez B&H sans aucune hésitation.





Normalement à gagner à 399 $ dans une variante déverrouillée, le 5,6 pouces Le Pixel 3a peut être acheté pour seulement 239 $ dès maintenant dans une seule teinte « Purple-ish ». Cela équivaut à une réduction de prix massive de 40%, ce qui rend ce système relativement puissant et téléphone bien évalué moins cher que jamais, ainsi qu’un solide 110 $ moins cher que le Pixel 4a 4G LTE uniquement.

Pendant ce temps, Amazon facture actuellement 279 $ pour le même appareil dans une saveur «Clearly White» après une réduction légèrement plus modeste de 120 $ (ou 30%). Du côté positif, le géant du e-commerce correspond à la générosité de B&H en ce qui concerne Les offres Pixel 3a XL Cyber ​​Monday sont concernées, facturant exactement le même montant de 299 $ après une réduction identique de 180 $ (ou 38%) par rapport à un prix catalogue de 479 $.





Une fois de plus, B&H Photo Video n’a que des modèles « Purple-ish » en stock, Amazon prenant en charge les commandes « Clearly White » et « Just Black ».

le Le Pixel 3a XL est évidemment plus grand que le Pixel 4a mais plus petit que le 6,2 pouces Pixel 4a 5G, à 6 pouces. Malheureusement, le téléphone peut sembler encore plus gros dans votre main, arborant un «front» relativement épais et un «menton» absolument massif. L’écran OLED s’installe pour un taux de rafraîchissement traditionnel de 60 Hz, mais l’exquise caméra arrière de 12 MP et la batterie à charge rapide de 3700 mAh font du 3a XL chaque centime.

Naturellement, la variante plus petite est livrée avec une cellule plus petite de 3000 mAh sur le pont, mais sinon, les deux combinés sont à peu près identiques, partageant le même nombre de RAM de 4 Go, 64 Go d’espace de stockage interne et surtout, le même support logiciel stellaire garantissant mises à jour majeures jusqu’en mai 2022.