Découvrez ces 17 originaux indiens à venir Netflix vient d’être annoncé

Netflix a annoncé 17 originaux indiens à venir.

Il s’agit notamment de 12 nouveaux films et cinq émissions de télévision.

Les nouveaux originaux indiens sortiront sur Netflix dans les prochains mois.

Netflix ajoute 17 nouvelles émissions de télévision et films à sa bibliothèque sans cesse croissante de contenu indien. La liste des originaux indiens à venir de la plateforme de streaming comprend 12 nouveaux films et cinq séries télévisées. Les nouveaux titres présentent des performances d’acteurs éminents de Bollywood tels que Anil Kapoor, Pooja Bhatt, Bobby Deol, Bhumi Pednekar, Konkona Sensharma, Janhvi Kapoor et bien d’autres.

Des thrillers aux comédies romantiques en passant par les drames enjoués, ces originaux indiens à venir sortiront sur Netflix dans les prochains mois. Voici la liste complète des titres annoncés par Netflix avec une brève description fournie par la société.

Films originaux indiens à venir sur Netflix

Ludo : Réalisé par Anurag Basu, Ludo est une comédie dramatique originale indienne à venir avec Abhishek Bachchan, Rajkummar Rao, Aditya Roy Kapur, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra et Pankaj Tripathi. Il suit le parcours de quatre personnes différentes qui se rencontrent à un carrefour de la vie.

: Réalisé par Anurag Basu, Ludo est une comédie dramatique originale indienne à venir avec Abhishek Bachchan, Rajkummar Rao, Aditya Roy Kapur, Fatima Sana Shaikh, Sanya Malhotra et Pankaj Tripathi. Il suit le parcours de quatre personnes différentes qui se rencontrent à un carrefour de la vie. Torbaaz : Une histoire émotionnelle de transformation avec Sanjay Dutt, Nargis Fakhri et Rahul Dev.

: Une histoire émotionnelle de transformation avec Sanjay Dutt, Nargis Fakhri et Rahul Dev. Raat Akeli Hai : Un thriller policier avec Radhika Apte, Nawazuddin Siddiqui, Aditya Srivastava, Tigmanshu Dhulia, Nishant Dahiya et Shweta Tripathi.

: Un thriller policier avec Radhika Apte, Nawazuddin Siddiqui, Aditya Srivastava, Tigmanshu Dhulia, Nishant Dahiya et Shweta Tripathi. Dolly Kitty Aur Woh Chamakte Sitare : Un drame sur deux cousins ​​et leur quête de liberté avec Konkona Sensharma et Bhumi Pednekar.

: Un drame sur deux cousins ​​et leur quête de liberté avec Konkona Sensharma et Bhumi Pednekar. Bombay Rose : Une romance animée primée suspendue de façon précaire entre vivre dans la rue et aimer à l’écran, style Bollywood.

: Une romance animée primée suspendue de façon précaire entre vivre dans la rue et aimer à l’écran, style Bollywood. Ginny Weds Sunny: Une histoire d’amour, de vie, de mariages et de musique avec Yami Gautam et Vikrant Massey.

Ces six nouveaux films originaux indiens sur Netflix seront rejoints par six autres titres de films que le service avait annoncés précédemment. Il s’agit notamment de Gunjan Saxena: The Kargil Girl, Tribhanga – Tedhi Medhi Crazy de Jhanvi Kapoor avec Kajol, Kaali Khuhi avec Shabana Azmi, Serious Men avec Nawazuddin Siddiqui, Class Of ’83 avec Bobby Deol, et AK vs AK avec Anil Kapoor.

Prochaines séries télévisées originales indiennes sur Netflix

Netflix ajoute deux nouvelles émissions de télévision à sa bibliothèque d’originaux indiens à venir. Les trois autres étaient déjà dans la gamme de versions. Voici toutes les nouvelles séries télévisées indiennes à destination de Netflix.

Inadéquation : Une romance pour jeune adulte avec Prajakta Koli et Rohit Saraf d’après le livre de Sandhya Menon When Dimple Met Rishi.

: Une romance pour jeune adulte avec Prajakta Koli et Rohit Saraf d’après le livre de Sandhya Menon When Dimple Met Rishi. Un garçon convenable : Une série basée sur le livre acclamé par la critique de Vikram Seth avec Ishaan Khatter, Tabu, Ram Kapoor et d’autres.

: Une série basée sur le livre acclamé par la critique de Vikram Seth avec Ishaan Khatter, Tabu, Ram Kapoor et d’autres. Masaba Masaba : Une série scénarisée basée sur la vie du créateur de mode Masaba Gupta.

: Une série scénarisée basée sur la vie du créateur de mode Masaba Gupta. Bombay Begums : un drame contemporain mettant en vedette Pooja Bhatt, Amruta Subhash, Shahana Goswami, Plabita Borthakur et Aadhya Anand.

: un drame contemporain mettant en vedette Pooja Bhatt, Amruta Subhash, Shahana Goswami, Plabita Borthakur et Aadhya Anand. Bhaag Beanie Bhaag: Le voyage d’une comédienne debout pour se tailler la vie qu’elle veut.

Voici une courte vidéo d’aperçu que Netflix a mise en place pour nous donner un premier aperçu de tous les nouveaux originaux indiens à venir.

