Découvrez ce que la NASA fera dans sa dernière sortie dans l’espace. Comment les piles de l’ISS seront remplacées. Lisez toutes les mises à jour passionnantes ici maintenant !!

Ceci est mon premier article sur la NASA et son exploration. Je suis un grand et un ardent fan de la NASA depuis que je suis enfant, je me souviens avoir vu leurs missions décoller de la Floride, ses visuels de la Station spatiale internationale et le travail de recherche incroyable qui se poursuit dans le Jet Propulsion Lab de la NASA avait été une vue régulière pour moi pendant que je grandissais. Le moment le plus spectaculaire a été le vaisseau spatial Voyager qui a envoyé des images de l’espace jamais vues auparavant. Et, comment je pensais que certains extraterrestres nous rendraient bientôt visite s’ils exploraient le vaisseau spatial Voyager. Presque tous les week-ends, je quittais toutes les autres activités et allumais Discovery ou Nat Geo pour regarder ces émissions.

Au cours d’une période, alors que l’espace est devenu plus accessible à divers pays et à l’humanité en général, ma curiosité s’est accrue proportionnellement.

Donc, pour revenir à mon article principal, la pièce d’aujourd’hui parle d’une merveille étonnante qui tourne dans notre orbite, la Station spatiale internationale ou l’ISS. Il est le produit d’un travail acharné et acharné et d’une recherche de haut calibre entrepris par environ deux douzaines de pays et une demi-douzaine d’agences spatiales dans le monde entier. À tout moment, il y a eu au moins une personne à bord de l’ISS depuis l’année de sa création. Cela signifie indirectement que, quelles que soient les réparations, les dommages ou l’attention dont ils ont besoin, nos astronautes doivent les effectuer à partir du véhicule lui-même. Alors maintenant, nous avons deux astronautes américains qui sont ici pour réparer les dommages à bord de l’ISS, cette semaine. Leurs noms sont Chris Cassidy et Robert Behnken.

Donc, la réparation qu’ils vont entreprendre est en préparation depuis environ quatre ans. Ils mèneraient une sortie dans l’espace pour donner la touche finale à la mise à niveau si nécessaire de l’ISS. Cet événement aura lieu les 16 et 21 juillet. Ces sorties dans l’espace dureraient jusqu’à sept heures, selon la NASA. Leur tâche principale est de remplacer les anciennes piles au Nickel Hydrogène par une nouvelle paire de piles au lithium-ion; ils sont plus efficaces et ont été livrés à l’ISS en mai par un cargo japonais.

Ces remplacements se feront sur le canal de puissance tribord 6. Après le remplacement de la batterie, les modifications matérielles nécessaires auront également lieu. La dernière fois que ce changement de batterie a eu lieu, c’était en 1965. Les astronautes américains Ed White et Cassidy se sont aventurés dans ce qui était la 300e sortie dans l’espace de leur capsule Gemini 4. Ils sont utilisés pour acheminer l’électricité à bord de la station.

Une petite introduction sur les astronautes avant de faire un adieu, Cassidy a atteint la Station spatiale internationale en avril et a pris le contrôle de leur 63e expédition. Behnken, un ingénieur de vol, est arrivé en mai du célèbre Falcon Test Flight de SpaceX.