Découvrez ce Maruti Gypsy à la conquête des montagnes comme une motoneige

Ce Maruti Gypsy modifié veut prendre une conduite dangereuse dans les montagnes enneigées. Cette modification est quelque chose que nous n’aurions peut-être jamais vu.

Nous avons vu de nombreuses voitures modifiées Gypsy Maruti au fil des ans. Certains obtiennent de gros pneus volumineux, certains obtiennent une suspension surélevée tandis que nous avons vu certains d’entre eux obtenir également des améliorations de performances. Avez-vous déjà vu une Gitane modifiée en motoneige? Découvrez celui-ci à l’avance.

Ce Gypsy peut être équipé de chenilles massives. Habituellement, lorsque nous conduisons dans des zones enneigées, nous utilisons des chaînes pour une meilleure adhérence. Cependant, c’est complètement absurde car nous n’avons jamais vu de voiture avec des chenilles de char. Les quatre essieux bénéficient tous d’une chaîne de propulsion continue au lieu de pneus. Cette configuration est meilleure lorsque vous allez en surface avec une faible adhérence comme le sable ou la neige.

Cela garantit également que le SUV ne reste pas coincé dans la neige ou que son essai ne s’enfonce pas. Parce que le poids est complètement réparti et que ces pistes ont un grand diamètre, elles garantiront que le Maruti Gypsy ne soit pas coincé de toute façon. Vous pouvez voir de petites choses de type lame sur ces pistes qui s’enfoncent complètement pour assurer une adhérence maximale.

Cependant, vous ne pouvez pas exécuter ces pistes sur des chaussées normales. Le propriétaire doit avoir pris le SUV par route et avant de partir dans la neige, il doit avoir remplacé les pneus par ces chenilles. Nous ne savons pas quel est le processus pour remplacer vos pneus par ceux-ci. Certainement, cela se tiendra dans un garage approprié et non local.

Le modèle sur la photo est la dernière version de Gypsy, qui a été interrompue en 2018. Maintenant, Maruti va lancer le Gypsy de quatrième génération ou le Jimny en Inde. Présenté à l’Auto Expo 2020, le mini tout-terrain devrait sortir sur les routes indiennes au début de l’année prochaine. Il obtiendra un moteur à essence de 1,5 litre et sera associé à un MT à 5 vitesses et à un AT à 4 vitesses.