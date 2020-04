Découvrez ce caméléon enveloppé de Maruti Ertiga changeant de couleurs

C’est l’un des très rares Maruti Ertiga en Inde à avoir reçu cet emballage en vinyle irisé personnalisé, changeant de couleur sous tous les angles.

Maruti Ertiga est généralement géré par tout le monde en stock et sans modifications. Certains d’entre eux reçoivent des modifications mineures comme des autocollants et de nouvelles jantes en alliage, c’est tout. Ertiga est une voiture de déménagement et une voiture très pratique. Sa conception n’est pas trop accrocheuse et se présente généralement comme une voiture qui n’est bonne qu’à sa destination.

Cependant, ce gars a fait quelque chose d’intéressant pour son Ertiga. Cette Maruti Ertiga modifiée reçoit un emballage caméléon de JS Customs qui est un type d’emballage en vinyle irisé. Les couleurs que vous pouvez voir avec cet emballage sont dorées, vertes et bleues. Pour info, ces enveloppes personnalisées ont l’air super cool et ne sont pas aussi chères à acheter. Cependant, leur maintien est un gros problème.

De plus, cette Ertiga modifiée reçoit des feux arrière, des phares et des clignotants teintés personnalisés. Toutes ces lumières sont des unités LED de rechange. Même les feux de brouillard ont été changés. De plus, il obtient des jupes sur le pare-chocs avant et arrière. Vous pouvez voir des reflets en fibre de carbone sur tout le corps comme la grille avant et les ORVM.

Les pneus sont d’origine mais il est équipé de nouvelles jantes alliage. De plus, les autocollants pour pneus sont également appliqués. À l’arrière, vous pouvez voir un aileron de toit ainsi qu’un nouveau feu de freinage à l’intérieur de la voiture. Un type d’éclairage similaire est vu sur la nouvelle Verna. Toutes ces modifications esthétiques sont excellentes et améliorent réellement l’attrait de cette Ertiga.

Les modifications apportées à la mécanique comprennent une configuration d’échappement complète personnalisée et des filtres d’admission BMC. C’est une Ertiga diesel et c’est pourquoi il y a un son différent qui sort de l’échappement. Sans oublier la fumée noire qui se dégage qui est une alerte instantanée de circulation. Le propriétaire dit que le coût total encouru est d’environ un Lakh.

Avant l’entrée en vigueur des normes BS6, Maruti Ertiga était équipée d’un moteur diesel Multijet de 1,3 litre. Le moteur était bon pour 89 PS et 225 Nm de couple maximal. Maintenant, il est livré avec un moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre qui produit 104 BHP et 138 Nm de couple maximal. Les options de transmission sont les mêmes pour les moteurs à essence et diesel; un MT à 5 vitesses et un AT à 4 vitesses.

Les prix d’Ertiga commencent maintenant à Rs Rs 7,59 lakh à Rs 10,13 lakh (ex-showroom Delhi). Comme précédemment, il n’y a pas de rival direct pour le monospace pour l’instant. Cependant, Hyundai travaille sur un rival Ertiga qui fera ses débuts dans les 2 prochaines années.