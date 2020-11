Découverte Saison 3 Épisode 6 Heure de sortie – Quand ‘Scavengers’ est-il disponible sur Netflix? – .

in

Star Trek: Discovery se poursuit chaque semaine sur CBS All Access aux États-Unis et Netflix ici au Royaume-Uni, mais quelle est l’heure de sortie de la saison 3, épisode 6?

Après un début de bégaiement en 2017, Star Trek: Discovery a lentement commencé à trouver ses marques.

L’arrivée de la saison 3 en octobre 2020 a vu la série se lancer dans un voyage lointain dans le futur, ce qui a été une perspective alléchante pour les fans de Star Trek.

Comme pour les saisons 1 et 2, de nouveaux épisodes de Star Trek: Discovery sont publiés chaque semaine sur CBS All Access aux États-Unis et Netflix ici au Royaume-Uni.

Mais quelle est l’heure de sortie de Star Trek: Discovery saison 3, épisode 6, Charognards?

Star Trek: Discovery saison 3

Star Trek: Discovery saison 3 est arrivé sur CBS All Access aux États-Unis le 15 octobre et Netflix ici au Royaume-Uni le 16 octobre.

La nouvelle saison suit le spectaculaire cliffhanger de la saison 2 qui a vu l’USS Discovery se lancer dans un voyage apparemment à sens unique, 900 ans dans le futur.

L’histoire découle de ce saut temporel décisif alors que l’équipage du Discovery doit s’acclimater à cette nouvelle époque où la galaxie est en plein désarroi et la Fédération a été dispersée.

CBS All Access | Netflix

L’épisode 6 de Star Trek: Discovery saison 3 arrive sur CBS All Access le 19 novembre tandis que les téléspectateurs de Netflix du monde entier peuvent le regarder à partir du 20 novembre 2020.

L’épisode 6 de Star Trek: Discovery saison 3 devrait arriver à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni, heure du Pacifique à minuit aux États-Unis et heure de sortie standard de Netflix.

Pendant ce temps, les téléspectateurs américains qui regardent sur CBS All Access peuvent écouter l’épisode 6 à partir de minuit PT le jeudi 19 novembre.

CBS All Access | Netflix

Dernière fois…

Dans l’épisode 5 de la saison 3, Adira parvient à guider la découverte vers les vestiges de Starfleet.

C’est une première réunion tendue qui voit Adira emmenée pour des tests, mais Srau tient à gagner la confiance du commandant en chef de Starfleet du 32e siècle, Charles Vance.

Avec la permission de Vance, Burnham emmène le Discovery et son équipage à la recherche de l’USS Tikhov, un navire qui contient des archives de semences qui pourraient s’avérer cruciales dans la crise sanitaire actuelle de Starfleet.

A leur retour, le Discovery est placé sous l’œil vigilant de Vance.

Star Trek: Discovery La saison 3 est diffusée chaque semaine sur CBS All Access et Netflix.

Dans d’autres nouvelles, pourquoi l’IRA a-t-elle tué Lord Mountbatten? Les raisons de l’explosion du bateau de la Couronne expliquées

Partager : Tweet