«  Décoloniser  » les universités pour mettre fin à la «  crise silencieuse  » dans l’enseignement supérieur, selon un rapport

Les universités doivent être «décolonisées» afin de faire face à une «crise silencieuse» dans l’enseignement supérieur britannique, selon un rapport. Le rapport publié par le groupe de réflexion du Higher Education Policy Institute soutient que les cours devraient être modifiés pour mettre fin à une «euro dépassée. «La décolonisation implique une réévaluation fondamentale des formes existantes d’enseignement, d’apprentissage et de soutien pastoral dans l’enseignement supérieur». «Structures sociales inégales» «Il s’agit de reconnaître la manière dont nos institutions reproduisent des structures sociales inégales – c’est donc un projet plus vaste que la simple diversification des cours, par exemple.» Le rapport appelle à une augmentation du financement gouvernemental et universitaire pour la recherche sur les minorités noires et ethniques (Bame), ainsi que pour les bourses d’études uniquement Bame. Il appelle également à l’action pour «lutter contre la discrimination, l’hostilité et les préjugés inconscients »Contre les personnes qui travaillent sur la décolonisation, au milieu des affirmations selon lesquelles elles sont sujettes à« l’animosité »de la part de collègues blancs. « Je pense que la décolonisation est généralement à la fois rabaissée et moquée, et vraiment détestée à un niveau assez profond », a déclaré un activiste. « Il y a juste cette réelle résistance dans le secteur, et qui est enracinée et ancrée dans la blancheur. Et ce sont les opinions et les attitudes impériales qui arrêtent ce travail », a déclaré un membre du personnel.« L’eurocentrisme dépassé »Le rapport exhorte les universités à embaucher au moins un membre du personnel par département pour« travailler spécifiquement sur les questions relatives à la décolonisation de Le professeur Iyiola Solanke, professeur de droit européen et de justice sociale à l’Université de Leeds, a déclaré dans un avant-propos du rapport: «Un euro-centrisme dépassé, qui ne reflète plus le monde dans lequel les diplômés vivront et travailleront, ne doit pas être autorisés à dominer dans nos salles de classe ou dans le pays. »Des appels à la décolonisation des écoles et des universités ont été renouvelés à la suite des manifestations Black Lives Matter. Le mois dernier, les militants ont remporté une victoire lorsque les gouverneurs de l’Oriel College à Oxford ont déclaré pour enlever une statue du colonialiste du 19ème siècle Cecil Rhodes. La décolonisation a provoqué un débat, certains critiques faisant valoir qu’elle fait partie d’un programme «éveillé» qui étouffe la liberté d’expression et les enquêtes universitaires En 2018, le ministre des Universités, Sam Gyimah, a mis en garde contre le fait que les universités «suppriment progressivement des parties du programme qui se trouvent tout simplement impopulaires ou démodées».

