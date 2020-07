Décollage de la persévérance, points forts des grillades Big Tech et plus d’actualités technologiques aujourd’hui

Votre résumé des actualités techniques, par le biais de la newsletter DGiT Daily tech, du jeudi 30 juillet 2020. Hourra! Le rover Perseverance de la NASA à bord de la fusée Atlas V a été lancé avec succès. L’atterrissage est prévu le 18 février 2021, au cratère de Jezero, sur Mars.

1. Le grillage des grandes technologies

Après une heure de retard, l’audience du sous-comité du Congrès d’hier a duré près de six heures. On a beaucoup parlé du fait que trop de membres du sous-comité perdaient du temps avec des questions à motivation politique… lors d’une audience antitrust.

Mais suffisamment de membres du comité se sont préparés, avec des e-mails internes et des détails d’entretiens avec de petites entreprises qui ont déclaré avoir été lésées par des pratiques anticoncurrentielles. Et les questions ont donné des réponses surprenantes de la part du CEOS technologique.

Remarquez, nous avons vu de nombreuses questions éludées par des promesses de vous répondre, comme indiqué par Le balisage. Les balles ont été esquivées:

Avons-nous reçu de nouvelles révélations fondamentales? Oui et non. Voici quelques-uns des grands moments des cinq heures et 29 minutes, grâce à un excellent reportage:

« Instagram peut nous faire du mal »: les e-mails internes de Facebook décrivent un plan pour neutraliser les concurrents en les achetant (Le bord). Ces e-mails mis en lumière sont fascinants car ils montrent comment Zuckerberg pensait en 2012, et il y a presque un aveu de culpabilité où les délais de courrier électronique montrent des preuves que Zuckerberg savait trop révélées.

Zuckerberg a également rapidement jeté de l’ombre, s’éloignant de sa déclaration préparée faite la nuit précédente, visant à faire paraître Facebook plus petit qu’il ne l’est: « Dans de nombreux domaines, nous sommes derrière nos concurrents. Le service de messagerie le plus populaire aux États-Unis est iMessage. L’application à la croissance la plus rapide est TikTok. L’application vidéo la plus populaire est YouTube. La plate-forme publicitaire à la croissance la plus rapide est Amazon. La plus grande plate-forme publicitaire est Google.«Les applications Apple spécifiques et notables comme iMessage ne sont pas au centre des préoccupations antitrust. Comment Apple gère son App Store, c’est.

Tim Cook a été le moins interrogé, mais Apple n’a pas échappé: les e-mails révélés lors d’une audience antitrust Apple a envisagé d’augmenter les frais de l’App Store à 40% (9to5Mac). En outre, Apple a réduit de moitié ses frais App Store pour obtenir Amazon Prime Video sur les appareils (Bloomberg).

CNET met en évidence ce moment autour de Google et Yelp où le PDG de Google, Sundar Pichai, était en retrait mais s’est échappé sans réponse directe: « Le choix que Google a donné à Yelp était de nous laisser voler votre contenu ou de disparaître effectivement du site Web. N’est-ce pas anticoncurrentiel? » Le représentant américain David Cicilline a demandé dans une ligne de questions pointue et énergique.

«Un peu penaud, Pichai a évité une réponse directe, en disant:« Quand je dirige l’entreprise, je suis vraiment concentré sur donner aux utilisateurs ce qu’ils veulent. Nous nous conduisons au plus haut niveau. Heureux de vous engager, de comprendre les détails et de répondre davantage à vos questions.«

Jeff Bezos était calme et poli lors de sa première apparition au Congrès. Mais il n’a rien fait pour calmer une énorme inquiétude (Recoder). De nombreux moments impliquant Bezos se sont concentrés sur des modèles où Amazon a copié ses concurrents avec des produits d’imitation moins chers:

« Bezos a déclaré à la représentante Pramila Jayapal (D-WA), qui représente la ville natale d’Amazon de Seattle, que l’enquête de la société sur les violations de la politique énoncée dans le rapport du Journal était en cours. «Je ne suis pas convaincu que nous soyons allés au fond des choses et nous continuerons de l’examiner», a-t-il déclaré.« Cette réponse était un trébuchement (Interne du milieu des affaires).

TechCrunch écrit: Bezos «ne peut pas garantir» l’activité anticoncurrentielle alors que le Congrès le prend au dépourvu.

En outre, le plan pas si secret d’Amazon visant à supprimer Diapers.com a été révélé via de nouveaux e-mails, qui montraient à quel point l’opération était pointue et stratégique – «peu importe le coût» (Filaire).

Autres bits:

2. Du flou de mouvement au zoom audio, voici ce que Google pourrait bientôt apporter à Pixels sur la base des informations de démontage d’applications (Autorité Android).

3. Rapport: Huawei éclipse Samsung en tant que plus grand fabricant de smartphones au monde (Autorité Android).

4. Alexagate est un outil extrêmement inutile pour empêcher Amazon Echo d’écouter (Android Authority).

5. Google One sauvegardera gratuitement les appareils iOS ou Android (The Verge).

6. Les bénéfices d’Apple ce soir: ce qu’il faut surveiller, y compris le lancement de l’iPhone 12 (CNET). Remarquez, un éventuel spoiler: les résultats de Qualcomm suggèrent que l’iPhone 5G sera légèrement retardé: «Qualcomm s’attend à« un impact partiel du retard du lancement d’un téléphone phare mondial 5G »(Engadget).

7. AMD: aucun retard pour les processeurs PS5, Xbox Series X, Zen 3 et RDNA 2, les projets dans les délais soulignent les échecs continus d’Intel (Ars Technica).

8. Sony prévoit de tester son prototype de voiture électrique Vision-S sur la voie publique. La surprise du CES pourrait être plus qu’un concept-car (Engadget).

9. Le nuage allongé de Mars est réapparu. Comme une horloge! (Gizmodo).

10. Del.icio.us pourrait être de retour? Discussion ici (Hacker News).

11. ELI5: Pourquoi avons-nous choisi 16: 9 comme format d’image standard? (r / expliquer comme cinq)

