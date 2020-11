Declan Rice fait une déclaration sur le joueur de Tottenham – .

in

Photo de Neil Hall – Piscine / Getty Images

Declan Rice a salué les qualités de l’attaquant de Tottenham Harry Kane sur et en dehors du terrain et a affirmé qu’il était quelqu’un qui avait «peur des défenses», tel que publié par le compte YouTube officiel de l’Angleterre.

La star de West Ham est actuellement en service international avec l’homme des Spurs et il a également salué ses compétences en leadership lors de la récente victoire amicale de l’Angleterre contre la République d’Irlande.

Kane n’a pas participé à ce match, comme Jack Grealish, Bukayo Saka et Jadon Sancho ont joué pour leur pays.

Mais Rice a expliqué comment Kane s’était fait connaître dans le vestiaire avant le match, en louant son capitaine international.

«Vous sentez sa présence tout le temps», a déclaré Rice. «Il n’était pas impliqué contre l’Irlande mais avant il est dans le vestiaire pour préparer tout le monde. Il parle aux gars et se promène individuellement.

«Pour un jeune comme moi, qui aspire à devenir un futur capitaine, regarder et ce qu’il fait là où il va et parle à des joueurs comme Gareth [Southgate] a dit qu’il n’était peut-être pas le plus bruyant sur le terrain.

«Mais la façon dont il prend le ballon sous pression, la façon dont les défenses lui font peur et pour moi, il est un vrai leader.

Londres, ANGLETERRE – 12 NOVEMBRE: Harry Kane d'Angleterre est assis dans les gradins entre les marqueurs de siège social lors du match amical international entre l'Angleterre et la République d'Irlande au stade de Wembley le 12 novembre 2020 à Londres, en Angleterre.

À l’approche de l’Euro 2020 retardé, il ne fait aucun doute que Kane sera un partant pour son pays, mais Rice pourrait également voir son nom sur la feuille de départ.

Si Gareth Southgate opte pour un deux au milieu de terrain, c’est entre Rice lui-même, la star actuellement blessée de Leeds United Kalvin Phillips, le capitaine vainqueur de la Premier League Jordan Henderson, le milieu de terrain bien rangé des Spurs Harry Winks ou le Mason Mount, plus agressif.

Quoi qu’il en soit, il semble que Rice soit au premier plan de l’esprit de Southgate et s’il continue ses bonnes performances au stade de Londres, il ne fera que continuer à avancer.

