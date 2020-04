Déchiffrer les tableaux de ventes de bandes dessinées de mars 2020 est sacrément difficile

[*]

Crédits: Marvel Comics



Rien dans l’industrie de la bande dessinée de Direct Market n’est normal le 28 avril 2020, alors même si c’est un signe de normalité, Diamond Diamond Comic Distributors a publié ses tableaux de ventes de mars 2020 aujourd’hui, le fait qu’il y a 2 semaines de retard et un mardi au lieu du vendredi traditionnel n’est pas.

Et bien que les graphiques eux-mêmes semblent relativement normaux, interpréter ce qu’ils signifient réellement et représentent n’est pas du tout un processus normal.

Commençons par une mise en garde qui s’applique toujours aux graphiques de Diamond. Ils représentent ce qui a été commandé et expédié aux détaillants (ce qui est appelé « sell-in » dans le commerce) … pas ce que les clients ont réellement acheté auprès des détaillants (qui est appelé « sell-through »).

Et étant donné l’impact totalement aléatoire du coronavirus sur la capacité des magasins de bandes dessinées à rester ouverts et à servir les clients et le comportement des consommateurs alors que la crise se déroulait en temps réel au cours du mois, ce que les ventes de mars reflètent vraiment ce que les détaillants pensaient le mois avant et pendant au tout début de mars.

Selon les chiffres publiés par Diamond mardi matin, les ventes globales de bandes dessinées et de romans graphiques ont diminué de près de 15% par rapport à mars 2019.

Si gros impact sur les coronavirus, non?

Pas si vite. Les ventes par rapport à février 2020, lorsque le coronavirus se produisait principalement en Chine et n’avaient pas encore eu d’impact sur l’Amérique du Nord, n’étaient en baisse que d’environ 0,5%. La baisse des ventes par rapport à l’année dernière est en fait principalement due au fait que mars dernier a été un très bon mois de vente.

Nous demandons généralement à John Jackson Miller Comichron pour résumer les gros plats à emporter du mois à la fin de ces rapports. Ce mois-ci, nous allons de l’avant.

« Avec Detective Comics # 1000 comme un ogre de 5 millions de dollars dans les comparatifs de mars de l’année dernière, il est surprenant que les chiffres de vente du mois dernier soient aussi proches qu’ils l’étaient, compte tenu de tout ce qui se passait « , a expliqué Miller. » C’est un signe que les détaillants étaient encore relativement haussiers en 2020 quand ils ont passé leurs commandes, même s’ils ont peut-être dû les ajuster à la baisse pour faire face à la pandémie qui approche. »

Miller poursuit en expliquant que le problème majeur de DC a généré plus de 5 millions de dollars de ventes en 2020 et si vous enlevez cela, les ventes unitaires de mars 2020 sortent en fait un peu avant mars 2019.

En d’autres termes, mars 2020 était en passe d’être un mois assez décent pour les bandes dessinées, jusqu’à ce que le toit du monde s’effondre.

Comment mars était vraiment impacté au niveau du commerce de détail prendra probablement des mois à déterminer.

Passons donc aux détails de mars.

Le retour de Jessica Drew Araignée-femme # 1 dans un nouveau cours de Karla Pacheco et Pete Perez était la bande dessinée la plus vendue de mars en dollars et en unités, dépassant Flash DC # 750, le finisseur n ° 2 dans les deux catégories.

Marvel a dominé à la fois le Top 10 du dollar et de l’unité 7 au DC 3, bien que la composition de chaque graphique soit légèrement différente.

Jonathan Hickman et Mike Huddleston font leurs débuts dans la série Image Décorum # 1 était le titre le plus vendu non-Marvel ou DC au # 20,

Kieron Gillen et Dan Mora’s Once & Future Volume 1: The King Is Undead, publié par BOOM! Studios, était le roman graphique le plus vendu de mars.

Marvel’s 500 $ X-Men: les enfants de l’atome Le coffret à couverture rigide était le top-chart du dollar. Parce que oui.

Marvel était le principal éditeur de mars comme d’habitude avec une part de 40,98% en dollars et une part de 46,76%. DC était deuxième (comme d’habitude) avec une part de 27,34% en dollars et une part de 27,58%.

La part de marché de Diamond en mars 2020, les données de ventes comparatives, les nouveaux titres expédiés, les 10 meilleures bandes dessinées (unités et dollars) et les 10 meilleurs romans graphiques (unités et dollars) sont présentés ci-dessous.

LES MEILLEURS ÉDITEURS DE BD

PART DU MARCHÉ DE DÉTAIL ÉDITEUR PARTAGER MARVEL COMICS 40,98% DC COMICS 27,34% BD D’IMAGES 6,40% IDW PUBLISHING 4,51% BOOM! STUDIOS 3,25% DARK HORSE COMICS 2,97% DIVERTISSEMENT DYNAMITE 2,38% VIZ MEDIA 1,61% ONI PRESS 0,80% DIVERTISSEMENT VALIANT 0,67% AUTRES NON TOP 10 9,11% PART DU MARCHÉ UNITAIRE ÉDITEUR PARTAGER MARVEL COMICS 46,76% DC COMICS 27,58% BD D’IMAGES 6,17% IDW PUBLISHING 3,87% BOOM! STUDIOS 3,21% DIVERTISSEMENT DYNAMITE 2,05% DARK HORSE COMICS 1,94% ARTISTES ÉCRIVAINS ET ARTISANS INC 0,80% DIVERTISSEMENT VALIANT 0,75% ONI PRESS 0,60% AUTRES NON TOP 10 6,26%

STATISTIQUES DE VENTE COMPARATIVES

DOLLARS UNITÉS MARS 2020 VS. FÉVRIER 2020 DES BANDES DESSINÉES -1,54% -0,21% ROMANS GRAPHIQUES 1,76% -15,12% TOTAL COMICS / GN -0,65% -1,35% JOUETS -15,00% 26,16% MARS 2020 VS. MARS 2019 DES BANDES DESSINÉES -15,59% -6,56% ROMANS GRAPHIQUES -13,05% -26,54% TOTAL COMICS / GN -14,90% -8,21% JOUETS -6,43% 19,43% ANNÉE À DATE 2020 VS. ANNÉE À DATE 2019 DES BANDES DESSINÉES -5,51% -4,48% ROMANS GRAPHIQUES -1,51% -5,43% TOTAL COMICS / GN -4,39% -4,55% JOUETS -0,02% -6,56% T1 2020 VS. T4 2019 DES BANDES DESSINÉES -19,13% -16,76% ROMANS GRAPHIQUES -6,04% -2,58% TOTAL COMICS / GN -15,74% -15,84% JOUETS -15,32% -16,23%

NOUVEAUX TITRES EXPÉDIÉS

ÉDITEUR DES BANDES DESSINÉES

EXPÉDIÉ ROMANS GRAPHIQUES

EXPÉDIÉ LES MAGAZINES

EXPÉDIÉ TOTAL

EXPÉDIÉ MARVEL COMICS 99 38 0 137 DC COMICS 83 24 0 107 IDW PUBLISHING 36 16 0 52 BD D’IMAGES 39 11 0 50 DARK HORSE COMICS 19 25 0 44 BOOM! STUDIOS 22 9 0 31 DYNAMITER 21 1 0 22 ONI PRESS INC. 6 5 0 11 VIZ MEDIA LLC 0 dix 0 dix VALIANT ENTERTAINMENT LLC 6 2 0 8 AUTRES NON TOP 10 140 156 16 312 TOTAL 471 297 16 784

TOP 10 DES LIVRES DE BD PAR UNITÉS EXPÉDIÉES

RANG LA DESCRIPTION PRIX VENDEUR 1 SPIDER-WOMAN # 1 4,99 $ MARVEL COMICS 2 LE FLASH # 750 7,99 $ DC COMICS 3 THOR # 4 3,99 $ MARVEL COMICS 4 X-MEN # 8 3,99 $ MARVEL COMICS 5 WOLVERINE # 2 3,99 $ MARVEL COMICS 6 STRANGE ACADEMY # 1 4,99 $ MARVEL COMICS 7 BATMAN # 90 3,99 $ DC COMICS 8 X-MEN # 9 3,99 $ MARVEL COMICS 9 L’IMMORTAL HULK # 33 5,99 $ MARVEL COMICS dix BATMAN # 91 3,99 $ DC COMICS

TOP 10 DES LIVRES DE BD COMPRIS PAR DOLLARS FACTURÉS

RANG LA DESCRIPTION PRIX VENDEUR 1 SPIDER-WOMAN # 1 4,99 $ MARVEL COMICS 2 LE FLASH # 750 7,99 $ DC COMICS 3 ROBIN 80e ANNIVERSAIRE 100 PAGE SUPER SPECTACULAIRE # 1 9,99 $ DC COMICS 4 L’IMMORTAL HULK # 33 5,99 $ MARVEL COMICS 5 STRANGE ACADEMY # 1 4,99 $ MARVEL COMICS 6 D’AVENTURES ÉTRANGÈRES # 1 [*] 4,99 $ DC COMICS 7 X-MEN # 8 3,99 $ MARVEL COMICS 8 WOLVERINE # 2 3,99 $ MARVEL COMICS 9 HELLIONS # 1 4,99 $ MARVEL COMICS dix X-MEN # 9 3,99 $ MARVEL COMICS

TOP 10 ROMANS GRAPHIQUES ET DOSSIERS COMMERCIAUX PAR UNITÉS EXPÉDIÉES

RANG LA DESCRIPTION PRIX VENDEUR 1 ONCE & FUTURE VOL. 1 TP 16,99 $ BOOM! STUDIOS 2 QUELQUE CHOSE TUE DES ENFANTS VOL. 1 TP 14,99 $ BOOM! STUDIOS 3 L’IMMORTAL HULK VOL. 6 TP 15,99 $ MARVEL COMICS 4 DC SUPER HERO GIRLS: POWERLESS TP 9,99 $ DC COMICS 5 HISTOIRE DE L’UNIVERS MARVEL

TREASURY EDITION TP 29,99 $ MARVEL COMICS 6 NOUVEAUX MUTANTS DE HICKMAN VOL. 1 TP 15,99 $ MARVEL COMICS 7 KING THOR TP 15,99 $ MARVEL COMICS 8 LE CODE ORACLE TP 16,99 $ DC COMICS 9 STAR WARS VOL. 13: ROGUES ET REBELLES TP 17,99 $ MARVEL COMICS dix RICK AND MORTY VS. DUNGEONS & DRAGONS II: PAINSCAPE TP 19,99 $ ONI PRESS

TOP 10 ROMANS GRAPHIQUES ET PAPIERS COMMERCIAUX PAR DOLLARS FACTURÉS