Décès de Gaspard Ulliel : l’acteur français et star de Moon Knight était en pleine ascension

Gaspard Ulliel, l’acteur qui incarnera Midnight Man dans Moon Knight, est décédé à l’âge de 37 ans des suites d’un accident de ski.

Gaspard Ulliel, qui est né en France, était surtout connu à l’international pour ses rôles dans des films comme Hannibal Lecter : Les Origines du mal en 2007 et Saint Laurent en 2014. En 2004, Ulliel a remporté le César de l’acteur le plus prometteur pour son rôle face à Audrey Tautou dans Un long dimanche de fiançailles. Il a ensuite remporté le César du meilleur acteur en 2017 pour son rôle dans Juste la fin du monde.

Gaspard Ulliel apparaîtra également dans la prochaine série du MCU, Moon Knight, dans le rôle d’Anton Mogart/ Midnight Man. La série, qui met en vedette Oscar Isaac dans le rôle de Moon Knight et Ethan Hawke dans celui d’Arthur Harrow, devrait être diffusée sur Disney+ en mars. Une première bande-annonce de la série a récemment été diffusée, mais aucun nouveau détail n’a été partagé concernant Midnight Man d’Ulliel. Si le Harrow de Hawke semble être le méchant central de la série, Midnight Man sert de faire-valoir à Marc Specter à plusieurs reprises dans les comics Moon Knight.

L’acteur français de 37 ans a été hospitalisé mardi après avoir subi une grave blessure à la tête lors d’une séance de ski en Savoie, dans les Alpes françaises. Gaspard Ulliel a été transporté par avion vers un hôpital de Grenoble, mais sa famille et son agent ont depuis confirmé qu’il était décédé des suites de ses blessures. Ulliel laisse derrière lui sa femme, Gaëlle Piétri, et son fils Orso, né en 2016.

Selon le rapport, la région dans laquelle Ulliel skiait lorsque l’accident s’est produit a été particulièrement dangereuse ces derniers temps, la police de montagne intervenant sur de nombreux accidents de ski dus à la neige dure et au verglas. Dans la même région de Savoie où Ulliel a été blessé, une fillette de 5 ans a été tuée samedi après une collision avec un autre skieur. En dehors de son apparition prochaine dans Moon Knight, Ulliel doit jouer dans un film français intitulé Plus que jamais, qui est actuellement en post-production.

Isaac, Hawke et les dirigeants de Marvel n’ont pas encore fait de déclarations officielles concernant la mort d’Ulliel et on ne sait pas si cet événement entraînera des changements dans Moon Knight. Étant donné que la série doit être lancée en mars et qu’elle est actuellement en post-production, toutes les scènes d’Ulliel auront été tournées à ce stade. On se souviendra sans doute de l’acteur acclamé pour les nombreux rôles qu’il a joués au cours de sa carrière et, comme beaucoup d’autres disparus trop tôt, l’héritage de Gaspard Ulliel perdurera grâce à lui et à sa famille.