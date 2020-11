Décès de l’écrivain de voyage et pionnier trans Jan Morris à l’âge de 94 ans

Jan Morris est décédée à l’âge de 94 ans et a publié des dizaines de livres au cours de son illustre carrière, y compris sa célèbre trilogie Pax Britannica sur l’Empire britannique. Le journalisme et elle a raconté l’histoire de la première ascension réussie du mont Everest en 1953.Mme Morris a accompagné Sir Edmund Hillary jusqu’au camp de base de l’Everest.Une déclaration de son agent a déclaré: «Ce matin à 11 h 40 à Ysbyty Bryn Beryl près de Pwllheli dans Llyn, Pays de Galles, Jan Morris, auteure et voyageuse, entreprend son plus grand voyage. «Elle laisse derrière elle sa partenaire de soixante-dix ans, Elizabeth, et leurs quatre enfants.» «Pionnière» Mme Morris, qui a été nommée CBE en 1999, est apparue publiquement comme transgenre alors qu’elle est devenue femme en 1972. Son livre Conundrum, publié deux ans plus tard, reflétait son expérience de changement de sexe. Elizabeth a épousé Jan avant sa transition et le couple est resté d ensemble par la suite, bien qu’ils aient dû divorcer en raison de l’interdiction des mariages homosexuels à l’époque. En 2008, ils ont pu être à nouveau unis légalement, s’engageant dans un partenariat civil.Elle a accompagné Sir Edmund Hillary jusqu’au camp de base de l’Everest (Photo: Yui Mok / PA Wire) Elle a également écrit de la fiction, dont son roman Hav, qui était publié en 2006, le livre a été formé en partie d’un ouvrage antérieur qu’elle avait publié en 1985, intitulé Last Letters From Hav, qui avait fait partie de la liste restreinte du Booker Prize.Manhattan ’45, son récit de New York d’après-guerre et de Venise, un livre de voyage a sur la ville italienne qui a été publié en 1960, faisait également partie de ses œuvres à succès.Mme Morris est née à Somerset d’une mère anglaise et d’un père gallois, et a également servi dans l’armée vers la fin de la Seconde Guerre mondiale Elle a poursuivi ses études d’anglais à l’Université d’Oxford. Faber Books, l’éditeur extraordinaire de Morris, lui a rendu hommage dans un communiqué. «Pionnière et force de vie extraordinaire, ses livres merveilleux et généreux ont ouvert le monde à tant de gens. Nous sommes honorés d’être son éditeur depuis plus de 60 ans. »Le Premier ministre gallois Mark Drakeford a également partagé un message à propos de l’écrivain.« Très triste d’apprendre le décès de Jan Morris », a-t-il tweeté.« Un auteur aussi incroyablement talentueux et quelle vie incroyable elle avait. Elle était un véritable trésor pour le Pays de Galles. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis en ce moment. »La députée travailliste de Cardiff North Anna McMorrin a ajouté que Morris était« un écrivain, un pionnier et un historien incroyable ». Le livre de Morris, Venise, a été décrit comme Michael Palin comme« l’un des livres les plus influents de ma vie. »« Sa description de la ville transcendait toute écriture de voyage conventionnelle que j’ai rencontrée. Le cœur et l’âme de Morris étaient dans le livre. C’était comme une histoire d’amour « , a-t-il dit. » Son livre a commencé ma propre histoire d’amour avec la ville, qui a duré toute ma vie. Et en tant qu’écrivain, elle m’a appris l’importance de la curiosité et de l’observation. »Reportage supplémentaire de Press Association.

