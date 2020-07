Décès de la légende du criquet « Everton Weekes »

L’icône du cricket des Antilles Sir Everton Weekes est décédée à 95 ans.

« Nos cœurs sont lourds alors que nous pleurons la perte d’une icône. Une légende, notre héros », a déclaré Cricket West Indies (CWI) dans un communiqué.

« Nos condoléances vont à sa famille, à ses amis et à de nombreux fans du monde entier. »

Sir Everton Weekes avec le grand Jim Laker d’Angleterre en 1957. (Sydney Morning Herald)

Weekes, qui a fait ses débuts en 1948 et a pris sa retraite en 1958, a marqué 4 455 points avec 58,61 en 48 tests. Il est la 10e moyenne la plus élevée de l’histoire du cricket d’essai (minimum 20 manches) et il est le seul batteur à avoir fait des siècles en cinq manches d’essai consécutives.

Cette séquence a été extraordinaire, à commencer par la toute première série de tests de Weekes, à domicile contre l’Angleterre. Le Barbadien a été brièvement abandonné pour le quatrième et dernier test en Jamaïque, seulement pour que George Headley se retire avec blessure; puis il a fait 141, malgré les huées des fans locaux qui ne pensaient pas qu’il aurait dû être choisi.

– Sir Everton Vicks a réalisé 4455 runs en 48 tests, avec une moyenne de 58,61.

– 152 matchs de première classe ont donné lieu à 12010 runs, dont 304 non sortis

Ces mêmes habitants l’ont présidé sur le terrain une fois ses manches terminées. Il a ensuite réalisé 128, 194, 162 et 101 dans une série indienne, puis a été controversé pour 90 à Chennai, angoissant près d’un sixième siècle consécutif. Les semaines ont fait 15 siècles en tout, avec un score le plus élevé de 207 (contre l’Inde à Port of Spain, 1953). Voir aussi Fallon s'excuse d'utiliser Blackface dans un sketch de 20 ans - betanewsfr L’icône australienne du cricket Richie Benaud a dit un jour que, avec style, il était le batteur le plus proche qu’il avait vu de Sir Donald Bradman; en effet, Lady Jessie Bradman aussi. Comme Sir Donald, Weekes a gardé le ballon au sol, frappant seulement deux six dans sa puissante carrière de test. Voir aussi Fallon s'excuse d'utiliser Blackface dans un sketch de 20 ans - betanewsfr Aux côtés de Sir Clyde Walcott et Sir Frank Worrell, Weekes était l’un des célèbres «Three Ws» du cricket des Antilles. Pourtant, en raison de l’époque où il a joué, sa carrière a été affectée par une controverse raciale. Weekes, malgré sa grandeur de joueur de cricket et d’homme, n’a jamais été capitaine des Antilles. Headley est devenu le premier capitaine noir de l’équipe pour un test en 1947-48, mais ce n’est qu’en Worrell en 1960 que les Antilles ont nommé leur deuxième skipper non blanc; après la fin de la carrière de Weekes. Sir Everton a supporté l’injustice avec une bonne grâce typique. Sir Everton Weekes en 2019. L’icône du cricket des Antilles est décédée à 95 ans. (Getty)



Sir Everton Weekes est décédée à 95 ans.

Weekes a été fait chevalier en 1995 et a subi une crise cardiaque l’année dernière.

« Un pionnier des plus incroyables dans le cricket des Antilles. Un homme formidable et un être humain merveilleux. Il était littéralement le père fondateur de notre cricket », a déclaré le président du CWI, Ricky Skerritt.

Un communiqué de la West Indies Players ‘Association a déclaré: « Nous saluons une grande icône des Antilles; Sir Everton a apporté une contribution inestimable au sport, à son pays et à la région.

« Nous avons été bénis de l’avoir parmi nous, que son âme repose en paix. »

Le MCC a déclaré dans un communiqué: « Tout le monde au MCC et à Lord’s est attristé par la nouvelle du décès de Sir Everton Weekes.

« On se souviendra toujours de lui comme l’un des meilleurs joueurs de cricket des Antilles. »

Sir Everton était le troisième joueur de cricket d’essai le plus âgé des hommes vivants, derrière John Watkins d’Afrique du Sud et Don Smith d’Angleterre (tous deux 97).