Décès d’Antonio Juan Vidal, époux de Paz Padilla

La présentatrice, actrice et comédienne Paz Padilla a reçu le pire des coups et c’est que son mari Juan Vidal est décédé. La nouvelle a surpris tout le monde et c’est qu’à aucun moment la gravité de sa santé n’a été révélée aux médias; par conséquent, pour beaucoup, la nouvelle est une surprise totale. Le présentateur de ‘Sálvame’ et le jury de ‘Got Talent España’ elle voulait être absolument discrète avec ce sujet, comme elle le fait habituellement avec sa vie privée, et pour cette raison, elle a été avec son mari dans la plus stricte intimité de sa maison.

Antonio Juan Vidal et Paz Padilla

Les nouvelles ont certainement un impact et c’est que maintenant Paz Padilla devra affronter l’un des pires moments de sa vie. Il devra le faire avec sa fille Anna Padilla, qui dès son plus jeune âge est devenue inséparable dans sa vie. Il convient de noter que ce n’est pas la fille d’Antonio Juan Vidal car c’est le résultat du premier mariage de Paz Padilla avec Albert Ferrer, qu’il a épousé en 1998. Malgré cela, la fille a toujours montré sur ses réseaux sociaux sa proximité avec Vidal, montrant la claire harmonie qui existait entre les deux. Par conséquent, pour elle, c’est aussi un coup dur émotionnel.

Problèmes de santé il y a un an

Ce passage un an plus tard, après que certains problèmes de santé subis par Antonio Juan Vidal aient été rendus publics. L’avocat a été admis de façon inattendue dans un centre médical après avoir souffert de coliques néphritiques et malgré le fait que son diagnostic n’a jamais été rendu public, Paz Padilla a choisi d’annuler certaines fonctions de sa pièce de théâtre « Untied » l’été dernier à Valence et à Santander pour prendre soin de lui. Quelques jours plus tard, et une fois qu’il a été complètement rétabli, Paz Padilla est également retourné à la télévision et s’est excusé publiquement d’avoir dû annuler les fonctions programmées.

Un amour de cinéma

Sans aucun doute, cela montre l’affection qui a toujours été entre les deux et c’est que la leur était une histoire d’amour pratiquement tirée d’un film. Antonio Juan Vidal a été le premier amour de l’Andalou et est-ce que ils se sont tous deux rencontrés à Cadix quand il avait 17 ans et elle en avait 14. Lorsque la carrière professionnelle de Padilla a commencé à décoller et qu’elle s’est installée à Madrid, cet amour a pris fin et pour cette raison, plus tard, elle a fini par épouser Albert Ferrer. Il était avec lui pendant seulement cinq ans et plus tard, il a retrouvé Antonio Juan Vidal. Une réunion définitive depuis depuis, ils ne se sont pas séparés. Les deux se sont également mariés le 8 octobre 2016., scellant ainsi un amour qui a duré jusqu’à la fin des jours de Juan Vidal.