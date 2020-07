Décès d’Alex « Chumpy » Pullin : les hommages affluent

Le double champion du monde de snowboard Alex Pullin s’est noyé mercredi alors qu’il pêchait à la lance au large d’une plage de la Gold Coast.

Un porte-parole de la police a déclaré qu’un homme de 32 ans, identifié plus tard comme étant Pullin, n’a pas réagi lorsqu’il a été sorti de l’eau et est mort bien qu’il ait été réanimé par les sauveteurs et qu’il ait reçu des soins d’urgence de la part des ambulanciers.

L’accident s’est produit à Palm Beach vers 10h40, heure locale. Pullin était en train de plonger sur un récif artificiel lorsqu’il a été retrouvé par un plongeur.

Pullin, connu sous le surnom de « Chumpy », a remporté des médailles d’or dans l’épreuve de snowboard cross lors des championnats du monde de La Molina en 2011 et de Stoneham en 2013. Il a été le porte-drapeau de l’Australie aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi en 2014.

L’organisme australien de sports d’hiver, Snow Australia, a déclaré avoir été choqué et attristé par la mort de Pullin.Des athlètes et des fans du monde entier ont rendu hommage au snowboardeur olympique australien Alex « Chumpy » Pullin, décédé tragiquement aujourd’hui à l’âge de 32 ans.Pullin plongeait seul lorsqu’il a été retrouvé inconscient au fond de la mer sans masque à oxygène sur la Gold Coast.

Pullin a été triple olympien et porte-drapeau de l’équipe australienne lors des Jeux de 2014 à Sotchi. Il a remporté deux fois l’or aux championnats du monde de boardercross.

Alors que la nouvelle arrivait mardi après-midi, une vague d’émotion a inondé les médias sociaux de fans et de collègues athlètes rendant hommage à l’Australien.L’athlète australienne d’athlétisme Tamsyn Manou a rédigé un tweet déchirant, espérant que la nouvelle tragique n’était tout simplement « pas vraie ».

Son coéquipier de Pullin et le snowboardeur australien Jarryd Hughes ont également rendu hommage à son coéquipier olympien. »Extrêmement choqué et attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Chumpy », a tweeté Hughes.

« Chumpy faisait partie intégrante de l’équipe australienne d’hiver et nous manquera beaucoup. »Ce fut un honneur d’être coéquipiers et d’avoir couru à vos côtés. Envoyer mes condoléances à sa famille, ses amis et ses proches. RIP. »

Very sad to hear about death of Winter Olympics athlete Alex Pullin .

I remember back in 2018 having a really good chat with him as we both waited for the plane from South Korea at end of Winter Olympics Back to Australia.

Life is so fragile

May he Rest In Peace . pic.twitter.com/YaHGBPPJjh