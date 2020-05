– Publicité –



Début sur Instagram du couple: Nina Dobrev donne aux cheveux de Shaun White une «coupe de quarantaine»

Le duo a déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois en mars

Nina Dobrev et Shaun White sont officielles sur Instagram!

Le couple a fait ses débuts ensemble sur les réseaux sociaux jeudi avec des publications montrant l’actrice de Vampire Diaries donnant une coupe de cheveux au médaillé d’or olympique.

« Ajout pour reprendre: coiffeur ✂️ », a écrit Dobrev, 31 ans, dans la légende de sa photo avec White.

En un clin d’œil, l’actrice brandit une paire de ciseaux pendant que son beau surfeur regarde avec une expression effrayée sur son visage. Dobrev a également inclus un boomerang dans le poste montrant la grande quantité de cheveux qu’elle avait coupés.

White, 33 ans, a partagé son propre post, écrivant dans la légende: « Ma coiffeuse a dit qu’il ne le ferait pas, alors elle l’a fait 😨✂️. »

« #QuarantineCuts », a ajouté l’athlète aux côtés de photos avant et après de son nouveau « do » ainsi qu’une vidéo accélérée de Dobrev travaillant sur ses cheveux

Leurs amis ont d’abord été surpris par la relation, mais maintenant qu’ils les ont vus ensemble, cela a beaucoup de sens », a déclaré une source à PEOPLE le 6 mai.

« Ils sont tous les deux loufoques et ont un sens de l’humour similaire et sont super aventureux », a ajouté la source. « Ils ont beaucoup en commun. »

Le duo a d’abord déclenché des rumeurs de rencontres en mars, quand ils ont été aperçus à vélo ensemble à Malibu, en Californie.

Dobrev et White ont été photographiés lors de la balade à vélo, pour laquelle la star de Lucky Day portait une doudoune et des leggings noirs, tandis que l’olympienne portait des lunettes de soleil, un sweat-shirt gris et portait un chien sous un bras.

White a déjà fait une apparition sur Instagram de Dobrev – bien que son visage soit resté hors du cadre.

En avril, Dobrev a partagé une vidéo idiote de la façon dont elle lave son épicerie pour se protéger contre la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19) – en utilisant les bras de White au lieu des siens pour le démontrer. Bien que Dobrev n’ait pas identifié White dans la vidéo, les fans aux yeux d’aigle ont assorti un tatouage visible à celui de White.

Dobrev a partagé des photos d’un road trip à travers l’Utah, l’Arizona et le Nevada sur son Instagram la semaine dernière.

« Si vous devez rester loin des gens et rester à la maison, faites de votre maison une tente et allez sur un #QuaranTrip 🤷🏻‍♀‍🚗💨 », a-t-elle écrit à côté d’une série de messages qui la montraient posant à côté pour accueillir des panneaux pour chacun Etat. Cette semaine, elle a également partagé des articles tagués à Red Rock, en Arizona, et au parc national de Zion dans l’Utah.

