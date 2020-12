Début mitigé de Leroy Sane au Bayern Munich: se rencontrer, faire des erreurs, attendre

Leroy Sane est actuellement loin d’être une place régulière au Bayern Munich. Le nouveau venu de 24 ans joue plus efficacement que ses rivaux Kingsley Coman et Serge Gnabry, mais fait plus d’erreurs. Lors du match de Ligue des champions à l’Atletico Madrid (21 h dans le téléscripteur en direct), il pourrait avoir une chance dès le début.

Lorsque le FC Bayern Munich et Leroy Sane sont entrés en contact pour la première fois, Sane jouait toujours pour le FC Schalke 04. C’était il y a si longtemps à un moment où le FC Schalke 04 était encore bon. Au final, cependant, un changement est resté lettre morte à cause de la concurrence imminente avec Franck Ribéry et Arjen Robben.

« Avec Franck et Arjen, cela aurait été un peu difficile de gagner du temps à l’époque », a déclaré Sane lors de sa présentation l’été dernier. Pendant un an, le FC Bayern s’est efforcé d’obtenir Sane et l’a finalement signé pour 45 millions d’euros de Manchester City.

Le FC Bayern a disputé 16 matchs de compétition depuis lors, avec Sane partant seulement quatre fois. Ce n’est pas Ribéry et Robben qu’il ne peut pas dépasser, mais Serge Gnabry et Kingsley Coman. Avec le quatrième ailier Douglas Costa, Sane est actuellement principalement sur le banc.

Le départ prometteur de Leroy Sane pour le Bayern

Tout a si bien commencé: après sa pause de près d’un an en raison d’un ligament croisé déchiré, Sane – contrairement à presque tous ses collègues – a eu une préparation estivale décente et était dans la formation de départ pour le match d’ouverture de la Bundesliga contre Schalke.

Le Bayern a gagné 8-0, Sane convaincu, a marqué un but et en a préparé deux autres. Les pertes de balle et les faiblesses du comportement défensif étaient à peine perceptibles, ce n’était pas contre son Schalke, mais contre le Schalke de 2020.

« Je suis très satisfait de lui. C’est agréable de voir comment il a déjà été intégré dans notre système », a ensuite salué l’entraîneur Hansi Flick. L’interaction avec le deuxième ailier Gnabry a particulièrement bien fonctionné. « Ils ont fait un excellent travail. C’est désormais la référence pour Leroy et Serge. »

FC Bayern Munich contre VfB Stuttgart: scores et évaluations individuelles des joueurs du FCB 1/17 Le FC Bayern s’est imposé 3-1 au VfB Stuttgart malgré une autre défense fragile. La raison de la victoire du Bayern était une solide performance de Kingsley Coman. Les scores des joueurs FCB. © imago images / Poolfoto 2/17 MANUAL NEWER: Le Neuer autrement si sûr a commis une ou deux erreurs contre VfB. À 0: 1, il est venu une longueur de main trop tard, plus plusieurs incertitudes dans le jeu de passes. Mais avec une forte parade contre Förster. Qualité: 3,5 3/17 BENJAMIN PAVARD: De son côté droit avec un nombre inhabituellement élevé de problèmes. Il s’est souvent mal jugé et a ainsi ouvert plusieurs opportunités aux Souabes. Attaquer dur, mais il manquait ce peu de chance. Niveau 4 4/17 JEROME BOATENG: Toujours le plus sûr sur la défense fragile du Bayern. Sauvé plusieurs fois lors de la dernière urgence. Son ouverture de jeu a lancé le 1: 1. J’ai dû partir après 69 minutes. Note 3 5/17 DAVID ALABA: Alaba a souvent dû fermer les trous derrière Hernandez, mais est souvent venu un pas trop tard. Il n’a remporté que 20% de ses plaqués. Après que Hernandez ait été remplacé, il a joué à gauche. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Une apparition malheureuse des Français. Avant le 0: 1, il est venu un pas trop tard, un nouveau manque de concentration a conduit à la grande chance de Förster. A eu un total de 15 pertes de balle. Dû descendre après 58 minutes. Note: 4,5 7/17 CORENTIN TOLISSO: Tolisso a exigé beaucoup pour le ballon, mais a montré plusieurs faiblesses dans le jeu de passes. À la grande chance de Sosa, il a laissé tomber. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 8/17 LEON GORETZKA: Il n’y avait pas grand chose à faire pour Goretzka. Comme d’habitude, attentif sur la défensive. Il a enregistré le plus de conquêtes de balles (10). Qualité: 3,5 9/17 SERGE GNABRY: Gnabry a été beaucoup défié sur la défensive. Avec son passeport, il a initié l’égalisation de Coman. Peu de temps après, il aurait pu se retrouver (43e). Dans la seconde moitié, il a plongé. Qualité: 3,5 10/17 THOMAS MÜLLER: Surtout signé. Un espace libre lui suffisait alors pour préparer le 1: 1 de Coman. Vers la fin du match, il a commencé la contre-attaque. Niveau 4 11/17 KINGSLEY COMAN: Apparence très dynamique des Français. Quand les choses devenaient dangereuses, Coman n’était pas loin. Il a marqué le but pour 1: 1 et mis le 1: 2. Généralement avec des actions fortes. Niveau: 2 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: En fait, a annulé le match, il a donné au Bayern la tête du temps d’arrêt en première mi-temps. Après trois minutes déjà avec un coup sur le poteau. Note 3 13/17 NIKLAS SÜLE: Lors de sa première sortie en novembre, il est revenu sur le terrain après 58 minutes pour Hernandez. Sauvé contre Mangala, sinon sans scène à mentionner. Note 3 14/17 LEROY SANE: Entré pour Serge Gnabry à la 69e minute. Impliqué dans les contre-situations encore et encore. Note 3 15/17 DOUGLAS COSTA: Costa est également intervenu à la 69e minute. Marquez à la 88e minute pour faire 1: 3. Note 3 16/17 TANGUY NIANZOU: A fait ses débuts en compétition pour le FC Bayern et a remplacé le Boateng en difficulté. Sans grandes actions. Qualité: 3,5 © imago images / Perenyi 17/17 JAVI MARTINEZ: A été remplacé à la 83e minute par Tolisso en difficulté. Sans note.





Kingsley Coman a retrouvé son chemin dans l’absence de Leroy Sane

Au moins, Sane n’a pas atteint ce niveau depuis lors. Lors des deux matches suivants en Supercoupe de l’UEFA contre le FC Séville (2: 1 nV) et en Bundesliga au TSG Hoffenheim (1: 4), il était dans la formation de départ, mais est resté moins visible et sans participation au but. Ensuite, le grave revers a suivi: une blessure à la capsule, un mois de congé.

De retour dans l’équipe, on retrouve Coman à ce moment-là, qui a dû rater le début de la saison en raison d’une quarantaine. Coman joue pour le FC Bayern depuis 2015, à cette époque, il a affronté la compétition avec Ribéry et Robben et a prévalu sur le long terme malgré des problèmes de blessures persistants. Au début, il a toujours sous-estimé son grand moment de l’été lorsqu’il dirigeait le FC Bayern contre son ancien club le Paris Saint-Germain pour remporter la Ligue des champions.

Coman est le principal rival de Sane pour un lieu régulier: alors que Gnabry se démarque par son dynamisme, les plus filigranes Coman et Sane sont similaires dans leur style de jeu. Le package global est actuellement meilleur pour le Français de 24 ans que pour Sane. Coman joue mieux et plus régulièrement que jamais auparavant pour le Bayern.

© imago images / MIS

Leroy Sane: plus d’erreurs, meilleure efficacité

Il a marqué lors des trois derniers matchs – contre le Werder Brême et à Stuttgart même pour égaliser. Et, peut-être plus important encore, tout comme Gnabry, Coman fait actuellement moins d’erreurs inutiles que Sane. Gnabry et Coman ont eu de meilleurs taux de réussite que Sane (84 et 85 pour cent contre 78 pour cent) et moins de pertes de balle en moyenne. Gnabry et Coman perdent le ballon toutes les 5,4 et 5,5 minutes de jeu, Sane toutes les 5.

Ce sont ces « erreurs directes » qui agacent tant Flick – et dans le cas de Sane, elles ont déjà conduit à des buts encaissés lors des matchs du Borussia Dortmund et contre le FC Salzburg. Après ses remplacements, mis à part les graves erreurs, il a également marqué un but.

En moyenne, Sane délivre un point de buteur toutes les 52 minutes et est donc (avec moins de temps de jeu) bien devant Gnabry (toutes les 189 minutes) et Coman (toutes les 81 minutes). Mais il a enregistré plusieurs de ses points de buteur alors que les matchs correspondants avaient déjà été décidés.

Avec sa combinaison de négligence et de buts, Sane symbolise la mauvaise saison défensive et historiquement bonne du Bayern Munich.

« Son efficacité est très bonne, mais comme beaucoup d’autres, il a eu quelques pertes de balle inutiles contre Salzbourg et n’a pas poursuivi en tête-à-tête. Il y a des raisons à cela, nous en avons parlé », a déclaré Flick avant le match de Stuttgart, sans entrer plus en détail. pour répondre à ces raisons. « Il essaiera de faire mieux lors des prochains matchs. »

Leroy Sane pourrait commencer contre l’Atletico Madrid

À Stuttgart, cependant, Sane ne s’est assis à nouveau sur le banc, comme dans tous les matchs depuis sa récupération à l’exception de la grande rotation au 1. FC Köln (2: 1). « Il est clair qu’il a besoin de plus de temps », a déclaré Flick. « Mais il a cette fois. »

Sane aura très probablement sa prochaine chance de probation dès le début mardi dans le match insignifiant de la Ligue des champions à l’Atletico Madrid. Comme on le sait, le FC Bayern est déjà vainqueur de groupe après quatre matchs – également parce que Coman a présenté un gala lors du match à domicile contre l’Atletico, le plus proche poursuivant, et a conduit son équipe à une victoire révolutionnaire 4-0 avec trois points.

Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sane en comparaison