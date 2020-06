Début des livraisons de Polo Volkswagen BS6; AT Variants à venir en août

Volkswagen a commencé les livraisons de BS6 Polo à travers le pays, cependant, les variantes automatiques n’ont pas encore été correctement lancées.

Volkswagen a lancé la Polo BS6 il y a quelques mois avec un nouveau moteur à essence. Maintenant, nous pouvons confirmer que les livraisons du Polo BS6 ont commencé à travers l’Inde. Les livraisons ont commencé il y a quelques jours, les premières livraisons ayant commencé dans les villes du sud de l’Inde.

Cependant, les livraisons pour les variantes manuelles seulement n’ont commencé que maintenant. Les variantes automatiques ont cependant été lancées, elles doivent encore être apportées à la ligne de production. Les rapports suggèrent que les livraisons des variantes BS6 Volkswagen Polo AT commenceront en août, une fois que la production sera en place.

Lire aussi: Volkswagen Polo vend plus que Hyundai i20 et Toyota Glanza en mai

En raison du verrouillage à l’échelle nationale, les productions de chaque fabricant ont été affectées. Pour récupérer les pertes et livrer des voitures aux acheteurs existants, tous ont décidé de se concentrer d’abord sur leurs voitures existantes. C’est pourquoi la plupart des lancements de voitures ont été retardés de quelques mois en Inde.

BS6 Polo continue avec son moteur MPI à trois cylindres de 1,0 litre mais obtient également un nouveau moteur TSI de 1,0 litre. Ce dernier produit 110 ch et 175 Nm de couple de pointe, couplés à un MT à 6 vitesses et à un AT à 6 vitesses. Le moteur MPI ne dispose que d’une boîte manuelle à 5 vitesses. Le même moteur TSI est également disponible sur les VW Vento et Skoda Rapid.

La boîte de vitesses DSG à 7 rapports ainsi que le moteur essence turbo à quatre cylindres de 1,2 litre ont été supprimés. En dehors de cela, il n’y a pas d’autres améliorations sur le Polo BS6. Récemment, VW a équipé les variantes Highline Plus du moteur TSI et des GT Trims. Alors maintenant, vous pouvez obtenir le célèbre moteur TSI pour encore moins cher.

Lisez aussi: Vous pouvez acheter une Volkswagen Polo maintenant mais commencer à payer les EMI après un an

Les prix de Volkswagen Polo commencent à Rs 5,82 Lakhs allant jusqu’à Rs 6,76 Lakhs pour les variantes MPI. Les variantes TSI sont proposées à partir de Rs 7.89 Lakhs jusqu’à Rs 9.59 Lakhs (Ex-showroom Delhi). Les versions GT et Highline Plus bénéficient de la boîte de vitesses AT à 6 vitesses en option.