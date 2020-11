Début de Worms Rumble dans la bêta ouverte de Die

Si vous cherchez un passe-temps le week-end, vous devriez jeter un œil à la bêta ouverte de Grondement des vers throw, qui est disponible maintenant.

La bêta ouverte se déroule aujourd’hui jusqu’au 9 novembre, à 8h00 CET, avec des actions croisées pour 32 joueurs. La seule exigence est un abonnement PlayStation Plus pour télécharger le client depuis le PlayStation Store. Vous pouvez choisir entre des modes tels que Deathmatch et Last Worm Standing.

Choisissez parmi un arsenal rempli d’armes préférées: le bazooka, le fusil de chasse et le lanceur de moutons sont inclus ainsi que de toutes nouvelles explosions avec lesquelles vous pouvez réchauffer vos adversaires invertébrés. Personnalisez votre ver comme vous l’aimez, participez à des défis ou vivez des événements saisonniers. Et n’arrêtez jamais d’expérimenter en laboratoire, car il s’agit d’un tout nouveau vers, selon la description.

traits

Les premiers vers en temps réel – Dans Worms Rumble, vous pouvez rechercher des actions au tour par tour pendant une longue période – ici chaque tour se déroule en TEMPS RÉEL! Donc, si l’ennemi vous tire dessus, il le paie!

Grondement des vers lui-même sera publié le 1er décembre 2020.