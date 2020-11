Début de Harry Grant, décideur Philo Gould

Harry Grant n’avait pas joué à un match depuis huit semaines avant le décideur Origin de ce soir et il a en quelque sorte convaincu le monde de la ligue qu’il appartenait à l’arène la plus difficile du sport.

Le talonneur des Tigres a montré pourquoi plusieurs experts font du jeune râteau la solution à long terme du Queensland à la position n ° 9 après avoir détruit les Blues lorsqu’il est venu en remplacement.

Malgré des signes de fatigue lors de son premier match d’Origin, ses coéquipiers l’ont couvert de manière appropriée pour permettre à l’étoile montante de s’épanouir.

Le demi-mannequin a terminé avec un essai, 67 mètres en sept points, quatre bustes de plaquage et deux passes décisives.

Grant célèbre (Getty)

Daly Cherry-Evans et Cameron Munster ont remplacé le jeune talonneur au demi-mannequin alors qu’il reprenait son souffle en jeu arrière à plusieurs reprises, mais comme il l’a montré à plusieurs reprises lors de sa première saison de football dans la LNR, le jeune a montré un talent étrange. pour choisir ses moments à la perfection.

Les Maroons ont exercé beaucoup de pression en seconde période grâce à la position sur le terrain et Grant a obligé les Blues à payer pour une défense de marqueur de mauvaise qualité, déchirant la troisième défense centrale de la NSW à volonté.

Sa première manche de la seconde mi-temps a failli aboutir à un essai après qu’un joli coup de pied ait été presque récupéré par Val Holmes quand il a fait une pause de la moitié factice.

Son deuxième l’a également vu faire une pause et mettre en place un jeu de deuxième phase très nécessaire tandis que sa troisième touche du deuxième 40 a ouvert le jeu avec un essai décisif près de la ligne, prolongeant ainsi l’avance des Maroons.

Comme prévu, la performance du jeune a provoqué une forte réaction en ligne, tandis que Phil Gould de Nine a déclaré qu’il avait eu un impact similaire sur ses débuts avec Cameron Smith il y a 17 ans.

« Il a causé des ennuis à NSW depuis le moment où il est arrivé sur le terrain et je déteste mettre de l’argent sur les jeunes joueurs et je ne veux pas faire ça », a déclaré Gould.

« Mais je me souviens quand Cameron Smith a disputé son premier match contre Origin en 2003 et il a tout de suite attiré notre attention. Je suis parti et j’ai dit qu’Origin avait peut-être changé pour toujours pour le moment.

« Et je pense qu’Harry Grant peut avoir un impact similaire sur cette génération des Maroons. C’est un tel fil en direct qu’il est si agressif, si talentueux et à chaque fois qu’il touche le ballon, il teste la défense des Bleus.

« Je ne dis pas que c’est Cameron Smith, ce serait ridicule de dire mais ce soir, il a eu un effet similaire. »

Le joueur de 22 ans a été prêté à Wests Tigers par la tempête cette année et a connu une saison d’évasion sur le point d’être nommé recrue de l’année par Dally M.

Il devrait ensuite rejoindre le Storm alors que Cameron Smith évalue son avenir dans le match.