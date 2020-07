‘Debts’ annonce sa distribution complète et commence le tournage à Madrid

Antena 3 enregistre déjà des «dettes», sa nouvelle comédie aux heures de grande écoute qui sera également disponible sur Atresplayer Premium. Créé par Daniel Écija et produit par Atresmedia TV avec Good Mood («I’m alive»), ce hooligan et comédie provocante seront tournés au cours des prochains mois dans différents endroits de la Communauté de Madrid sous des mesures de sécurité strictes pour la crise des coronavirus.

La répartition des «dettes»

Atresmedia a confirmé la distribution complète de «dettes» qui est dirigé par Carmen Maura, qui entrera dans la peau de Pepa Carranza, le protagoniste de l’histoire. Le casting est complété par Salva Reina, Carmen Ruiz, Mona Martínez, Ibrahim Al Shami, Ana Verónica Schultz, Javier Coll, Pedro Ángel Roca, Cristina Peña, Roberto Mateos, Fede Rey, María de Nati, Miguel Ángel Martín, Michael John Treanor ou Carmen Canivell, entre autres.

La fiction mettra en vedette Épisodes de 50 minutes, suivant le nouveau standard des productions Atresmedia. Montse García et Daniel Écija sont producteurs exécutifs, tandis que Lucía Alonso-Allende et Oriol Ferrer sont co-producteurs exécutifs. L’équipe de script est composée de Jesús Mesas Silva, en tant que coordinateur du script, ainsi que de Daniel Écija, Sara Cano, Jorge Valdano Sáenz et Javier Andrés Roig.

Les clés des «dettes»

«Dettes» présente le choc sauvage entre deux familles et deux femmes opposées. D’une part, Pepa Carranza est une femme du quartier qui a besoin d’une grosse somme d’argent pour sauver sa famille. Au pôle opposé, Doña Consuelo de la Vega est une vieille femme estropiée et riche qui veut en finir avec son ennemi. Tout cela dans un contexte hétéroclite où l’on retrouve une veuve qui aurait pu être une fille Almodóvar, une chanteuse vénézuélienne décédée, un conseiller ambitieux qui veut être le maire de Madrid, une actrice porno et un ancien agent russe, entre autres personnages.