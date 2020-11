Débat sur l’hymne national sur l’état d’origine 2020 Peter FitzSimons Brad Fittler

L’ancien Wallaby Peter FitzSimons a déclaré que l’entraîneur de NSW Origin, Brad Fittler, avait été déçu par le backflip de l’hymne national de la Commission de la Ligue australienne de rugby.

L’ARLC a annulé la semaine dernière sa décision de supprimer l’hymne et Advance Australia Fair retentira avant le match d’ouverture de State of Origin ce soir à Adelaide Oval.

Fittler a demandé à ses joueurs de rester muets sur le débat sur l’hymne, craignant de créer des distractions indésirables si proches du coup d’envoi après avoir fait face à une controverse similaire l’année dernière.

Parler sur Nine’s 5 minutes avec Fitzy, FitzSimons a déclaré que Fittler avait été poussé dans une position peu enviable.

« L’annonce était curieuse qu’elle soit si proche d’Origin, il aurait été préférable de la glisser dans un communiqué de presse il y a deux ou trois mois, personne ne l’aurait remarqué », a déclaré FitzSimons.

Fittler parle sur le backflip de l’hymne

« Je peux absolument comprendre pourquoi Brad ne veut rien avoir à faire avec ça. »

FitzSimons n’a toutefois pas épargné Fittler d’un examen minutieux, arguant qu’il ne devrait pas être à lui de faire taire et de protéger les joueurs du débat féroce sur l’hymne.

En 2019, les stars de NSW Josh Addo-Carr, Cody Walker et Latrell Mitchell ont tous choisi de rester silencieux pendant l’hymne.

«J’admire Brad Fittler, c’est notre collègue, c’est l’un des bons et je pense que les gens le respectent pour ça», a déclaré FitzSimons.

« Mais quand il entre dans l’hymne, ‘cela n’a rien à voir avec nous, ils peuvent avoir leur point de vue mais à partir de maintenant … nous sommes des joueurs de rugby en premier et nous n’allons rien dire sur l’hymne … ».

«Je soumets respectueusement, Brad, ce n’est pas votre appel.

«Il y a des choses plus importantes que d’être un joueur de ligue de rugby, être australien en fait partie et beaucoup de vos excellents joueurs, étant des membres des Premières Nations, je pense que s’ils choisissent de dire quelque chose à propos de l’hymne… et quand vous ‘ demander aux hommes autochtones de chanter «Car nous sommes jeunes et libres…» c’est un déni direct absolu de la vérité.

«Les peuples autochtones, les membres des Premières Nations, sont ici depuis 65 000 ans.

FitzSimons a également pris pour cible son ancien capitaine des Wallabies Nick Farr-Jones, qui a exhorté l’équipe de rugby australienne à ne pas s’agenouiller ou à ne pas faire de déclarations «qui divisent» Black Lives Matter.

« Mon cher ami Nick Farr-Jones, il y a quelques semaines sur la question de la prise d’un genou par les Wallabies, Nick dit qu’il n’y a pas de racisme en Australie », a déclaré FitzSimons.

«Nick – c’est peut-être votre expérience, nous, les hommes blancs, sommes très rarement, jamais, victimes de racisme contre nous.

« Donc, dire qu’il n’y a pas de racisme en Australie – cela peut fonctionner pour vous, mais cela ne fonctionne pas pour tout le monde.

«Et si certains Wallabies voulaient se prendre un genou, c’est leur droit parfait de le faire.

« Et si tu ne veux pas te prendre un genou, c’est ton droit parfait. »

Les Wallabies ont finalement décidé de ne pas s’agenouiller avant le troisième test de la Bledisloe Cup à Sydney, le nouvel entraîneur Dave Rennie disant qu’ils ne voulaient pas faire de déclaration politique en portant leur chandail spécial des Premières Nations.

FitzSimons a déclaré qu’il était un fan de Rennie, mais qu’il avait un problème avec un Néo-Zélandais parlant au nom des Australiens sur de telles questions.

« Dave Rennie est un fier Néo-Zélandais et bonne chance à lui, mais ce n’est pas à lui de parler au nom des joueurs sur cette question sensible.

« Quand nous traitons des questions australiennes, et c’est notre histoire en Noir et Blanc, pour moi c’était le rôle du capitaine, le cas échéant, de dire ce que les joueurs avaient décidé.

« Mais ce n’était pas pour Dave Rennie.

«Il y a des problèmes qui vont au-delà du sport et c’est l’un d’entre eux.

«Pourquoi admirons-nous autant Peter Norman?

« Parce qu’il a soutenu les athlètes noirs américains aux Jeux olympiques de Mexico en 1968 et qu’il est toujours vénéré 52 ans plus tard, parce qu’il y a des problèmes plus importants que le sport. »