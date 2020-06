Débardeur : son histoire surprenante

Lorsque le mois d’été approchent, le débardeur devient la tendance à enfiler.

Il peut être habillé avec une veste et un jean chic, ou habillé avec un pyjama et porté au lit.

Les débardeurs gardent vos bras et votre cou au frais tout en couvrant le reste du haut de votre corps.

Lorsque la température est chaude, ils fournissent juste la bonne quantité de couverture.

Quand les débardeurs ont-ils pénétré la société moderne ?

Avant les années 1920, on ne voyait ni hommes ni femmes montrant leurs bras en public.

Cependant, les années folles ont provoqué une révolution dans le monde de la mode et de l’habillement.

Les femmes coupaient leurs cheveux plus courts, portaient des robes plus révélatrices que les tendances précédentes et appréciaient le contact humain (comme la tenue de main rebelle!) Avec leurs partenaires masculins pendant qu’elles dansaient ou marchaient dans la rue.

Débardeurs aux Jeux Olympiques

L’introduction de la natation féminine aux Jeux olympiques a eu lieu en 1912, à Stockholm, en Suède.

Au total, 27 femmes ont participé aux épreuves de natation lors de ces jeux particuliers, et leur maillot de bain a été jugé «impudique» par de nombreux médias et spectateurs.

Les costumes qu’ils portaient étaient très similaires aux débardeurs modernes, mais avec une pièce supplémentaire qui ressemblait à un short pour couvrir la moitié supérieure des cuisses.

Alors que nous pourrions l’appeler une «piscine» de nos jours, dans les années 1920, il était connu comme un «réservoir» de natation.

Ainsi, les articles portés par les nageuses étaient appelés «débardeurs», en d’autres termes, un costume qui était porté dans le débardeur!

Les débardeurs étaient fabriqués à partir d’une variété de matériaux, dont la soie, qui était considérée comme très impudique car elle était souvent transparente après être allée dans l’eau.

Le coton était également utilisé et les matières en laine épaisse étaient considérées comme les plus modestes car elles étaient si épaisses et dissimulantes.

Le haut d’une combinaison débardeur avait des bretelles qui étaient presque identiques aux bretelles que nous voyons sur les débardeurs aujourd’hui.

Les bretelles permettraient de maintenir la combinaison, mais le manque de manches a donné aux nageuses la liberté de mouvement et la flexibilité dont elles avaient besoin pour réaliser leur plein potentiel dans la piscine.

Le débardeur dans les années 30 et 40

Pendant les années 30 et 40, les débardeurs étaient souvent vus portés par les hommes dans les films américains.

Les personnages portant des débardeurs étaient généralement les méchants et étaient accusés de maltraiter leurs femmes (généralement physiquement).

Pour cette raison, les débardeurs étaient familièrement connus en Amérique comme des «femmes batteuses».

Au début des années 50, lorsque Un tramway nommé désir a été libéré avec Marlon Brando, il portait un débardeur en tant que personnage de Stanley Kowalski.

Son personnage a été vu comme le méchant et viole sa belle-sœur Blanche DuBois à la fin du film.

Au fil des âges, des films tels que Footloose, Die Hard, et Air conditionné a présenté des vedettes telles que Kevin Bacon, Bruce Willis et Nicholas Cage portant des débardeurs, apportant cet article de vêtements encore plus dans la culture populaire et le divertissement.

Débardeurs dans les années 1970

Ce n’est que dans les années 1970 que les hommes et les femmes ont commencé à porter le débardeur comme un vêtement de tous les jours.

Les années 70 ont vu d’énormes changements dans la mode, grâce au cinéma, aux clips et aux célébrités.

Les pantalons à cloche étaient populaires pour les deux sexes, et les pantalons chauds étaient également à la mode pour les femmes.

Le sens général de la mode au cours de cette décennie était que la moitié supérieure devrait être serrée ou ajustée, et la moitié inférieure devrait être plus lâche.

En conséquence, de nombreuses personnes portaient des débardeurs avec des vestes en cuir et d’autres matériaux par-dessus, avec des jeans ou des pantalons amples.

Alors que le monde occidental est devenu plus libéral, de plus en plus de gens ont commencé à fréquenter les plages et les parcs pendant l’été, portant moins de vêtements pour bronzer et profiter du temps plus chaud.

La popularité des débardeurs a augmenté dans les années 80

Progressant dans les années 1980, le débardeur n’a réussi qu’à devenir encore plus populaire.

Un type de débardeur particulièrement populaire était le débardeur de la Bundeswehr, qui est apparu à la suite de vêtements excédentaires dans l’armée allemande.

Ces débardeurs sont rapidement devenus disponibles dans de nombreux magasins en Amérique, au Royaume-Uni et dans le reste du monde occidental, avec des gens qui les achetaient dans des magasins de camping, des boutiques de souvenirs et des magasins de vêtements.

Débardeurs dans les années 1990

Les années 90 ont vu la montée de la tendance simple de la mode qui s’est poursuivie jusqu’à nos jours: un débardeur et une paire de jeans.

Alors que les jeans des années 90 étaient plus susceptibles d’être des bootlegs que les jeans skinny populaires d’aujourd’hui, l’idée était toujours la même.

Les débardeurs ont été vus avec des hauts à bretelles, et l’affichage du ventre était un favori des femmes des années 90, résultant ainsi en débardeurs courts.

Des célébrités telles que Les Spice Girls a montré leurs figures toniques en débardeurs pour des clips tels que Wannabe en 1996.

De nos jours, les débardeurs peuvent être vus dans une variété de styles et de couleurs différents, et sont souvent portés au gymnase, sur la plage ou simplement pour aller dans les magasins quand le soleil brille et le temps est chaud.