Deathloop aura Denuvo DRM sur Steam

Deathloop, le jeu FPS timeloop du développeur Arkane, a une page Steam. Parmi les détails de la précommande et la possibilité de créer une liste de souhaits, la page révèle que le prochain jeu sera lancé avec le DRM préféré d’Internet: Denuvo.

Juste en face de l’endroit où vous voyez tous les goodies numériques que vous obtiendrez si vous prenez la version numérique de luxe, vous pouvez voir «Incorpore un DRM tiers: Denuvo Anti-tamper». Il s’agit de la même protection DRM qui était sur Arkane’s Prey jusqu’en juillet de cette année, lorsqu’elle a été supprimée en raison de problèmes de performances. Certains ont commenté sur le sous-programme PC Gaming que le logiciel est un facteur décisif et qu’ils attendront une sortie sur GOG, où il sera sans DRM.

Il est probable qu’ils n’auront pas à attendre aussi longtemps. La liste des jeux triple A à supprimer Denuvo s’allonge. Le dernier en date était le remake de Resident Evil 3, qui s’est tranquillement débarrassé de l’addition protectrice détestée en octobre. Doom Eternal a adopté Denuvo anti-triche une semaine, puis lui a donné le coup la suivante, et Devil May Cry 5 est allé Devil May Remove Denuvo en février, et c’est tout juste cette année.

La date de sortie de Deathloop a été confirmée le 21 mai 2021 plus tôt cette semaine, après un retard en août. L’élégant jeu d’action-aventure devait être un jeu de lancement pour la PlayStation 5 et y rester une console exclusive pendant un an avant de passer à la Xbox Series X. Non pas que vous ayez strictement besoin de vous en soucier sur PC, mais c’est bien pour savoir ces choses.

Si vous n’avez pas vu Deathloop en action, vérifiez-le:

Nous verrons combien de temps durera Denuvo sur Deathloop en mai. En attendant, voici les meilleurs jeux cyberpunk, les meilleurs jeux de détective et les meilleurs jeux spatiaux.

