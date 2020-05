Death Note Saison 2: Chaque détail sur les raisons pour lesquelles nous pouvons nous attendre à la suite?

– Publicité –



Death Note Saison 2: Death Note est une série d’anime japonaise très célèbre. L’émission a été diffusée pour la première fois au Japon en 2006. L’émission a été diffusée à la télévision du 3 octobre 2006 au 26 juin 2007. Les téléspectateurs ont beaucoup aimé l’émission partout au Japon.

L’émission a gagné un grand nombre de fans quand elle est apparue sur Netflix. Netflix a décidé de télécharger l’anime en 2017. L’anime est sorti le 24 août 2017.

Les raisons pour lesquelles la saison 2 a frappé les écrans de Netflix sont répertoriées. Les téléspectateurs ont eu des réactions très mitigées à l’émission. Le spectacle a eu une fin malheureuse. En outre, de nombreuses questions de ce type sont restées sans réponse. Parce que les réponses n’ont pas été données, il y a eu des théories de fans. Il existe de nombreuses théories de fans sur les sites Web et les médias sociaux concernant la fin de l’émission.

Épisodes de Death Note Saison 2

Death Note a été créé par la production japonaise Madhouse. L’émission comprend 37 épisodes au total. Depuis la sortie de l’émission en 2006, il y a eu des nouvelles de la saison 2.

Néanmoins, Netflix travaille sur la suite. Les téléspectateurs ont demandé une deuxième saison et ont continué d’en informer Netflix. La production de Madhouse n’était pas très enthousiaste à propos de la saison 2. Mais Netflix est prêt à obtenir la suite sur les écrans.

Death Note Saison 2: Date de sortie

La date de sortie de l’émission n’a pas encore été dévoilée. Pour l’instant, Netflix ne pense qu’à lancer la suite. De plus, Netflix a nommé Greg Russo pour écrire le scénario de Death Note Saison 2. 2020 ne serait pas l’année de la suite de Death Note. De plus, une épidémie de COVID pandémique a retardé la production.

Apprenez à connaître les dates, le casting, la bande-annonce et l'intrigue de Death Note Season 2.

