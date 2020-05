DEATH METAL GUIDEBOOK, LEGENDS of the DARK KNIGHTS Rejoignez la programmation d’août de DC

Crédit: DC



Comme mentionné précédemment par Scott Snyder, DC étend son Sept-problème Dark Nights: Death Metal empreinte en août avec le Dark Nights: Guide du Death Metal et Dark Nights: Death Metal Legends of the Dark Knights # 1 spéciaux uniques.

Les deux promotions complimentent Death Metal # 3 (en vente le 11 août) avant que l’événement ne prenne septembre pour un mois de saut.

Crédit: DC



La première spéciale, la Guide du Death Metal, sera mis en vente le 17 août, avec des histoires de Snyder, James Tynion IV, Joshua Williamson, Becky Cloonan, Vita Ayala, Chip Zdarsky, Christopher Priest, Doug Mahnke, Dan Panosian, Eduardo Risso et Khary Randolph.

Avec une pochette de Yasmine Putri, le GuideLes histoires mettent en valeur « les nouvelles factions de la Terre et explorent le mystère de ce qui est arrivé à la Justice League après leur bataille avec Perpetua »

« Alors que Wonder Woman, Superman, Batman et d’autres héros se battent pour survivre dans l’étrange nouveau paysage d’une Terre bouleversée et enveloppée dans un royaume d’obscurité, une figure masquée observe depuis la ligne de touche, créant un guide pour cette nouvelle monde et ses dirigeants maléfiques « , lit la description officielle de DC.

« Découvrez comment Wonder Woman est devenue la reine de l’enfer! Découvrez comment Batman trouve la bague Black Lantern! Et voyez ce qui se passe lorsque Harley Quinn prend en charge le Wasteland, trouvant l’amour dans le processus! Tout cela et plus encore dans ce numéro bourré explorer le nouvel ordre mondial. «

Crédit: DC



Une semaine plus tard, le 25 août, DC baisse Death Metal Legends of the Dark Knights # 1, mettant en vedette des histoires de Snyder, Tynion, Williamson, Peter J. Tomasi, Warren Ellis, Garth Ennis, Daniel Warren Johnson, Frank Tieri, Jim Cheung, Joëlle Jones, Riley Rossmo, Francesco Francavilla et Tony S. Daniel, qui fournit également la couverture .

« Dans cette collection de contes courts où les démons habitent et où la réalité est envahie par des versions monstrueuses du Dark Knight, apprenez les terrifiants secrets du nouveau Bats Out of Hell et d’autres créatures de la nuit comme Robin King, dont l’origine est inimaginable! » lit la description de DC. «De plus, lisez le secret enfoui sous Castle Bat, la Batmobile sensible, et… comment Batman s’est-il transformé en un dinosaure robot tueur?

Death Metal # 1 de Snyder, Greg Capullo et Jonathan Glapion sort le 24 juin.

Les sollicitations complètes de DC en août 2020 seront publiées vendredi.