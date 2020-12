Dean Smith affirme ce qu’un membre du banc de West Ham a dit à propos du joueur d’Aston Villa – .

Photo de JULIAN FINNEY / POOL / AFP via Getty Images

Dean Smith a dit Monday Night Football sur Sky Sports (30/11/20 à 10h25) qu’un membre du banc de West Ham qualifiait Jack Grealish d’Aston Villa de «plongeur» et de «tricher» hier soir.

Ce fut un match controversé au London Stadium, l’équipe locale obtenant les trois points après qu’Ollie Watkins ait raté un penalty et que son égaliseur dans le temps d’arrêt ait été jugé hors-jeu par le VAR.

Grealish a trouvé le fond du filet pendant le match lorsque son effort dévié de l’extérieur de la surface a égalisé les scores en première mi-temps.

L’histoire de Diego Maradona

mariée

755484

L’histoire de Diego Maradona

/static/uploads/2020/11/684004_t_1606418838.jpg

684004

centre

Mais, pendant le match, il y avait clairement des disputes entre les deux bancs, alors que Smith partageait ce qui s’était exactement passé.

« Un de leurs membres du personnel appelait Jack un » plongeur « et un » tricheur « , a déclaré Smith. «Je ne dirais rien des joueurs de l’opposition et je ne m’attendrais pas à ce qu’aucun membre de mon équipe le dise non plus.

« Alors, j’ai parlé à David et il a dit qu’il s’en occuperait. »

Photo de Charlotte Wilson / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

West Ham aurait fait son court voyage à la maison en se sentant assez chanceux à l’issue du match de lundi soir, car ils étaient la deuxième meilleure équipe pour la plupart des parties.

Mais le positif que David Moyes en retiendra, c’est que son équipe a obtenu les trois points malgré sa lenteur au ballon et son jeu passif.

Quant à Villa, ils rejoindront une lignée de clubs qui ont beaucoup de problèmes avec la façon dont les règles actuellement en place, et le VAR en soi, enlèvent le plaisir du jeu.

Dans d’autres nouvelles, « très mal »: le duo d’experts de la BBC n’a pas été impressionné par l’homme de Liverpool