Dean Cox, légende des West Coast Eagles, intronisé au Temple de la renommée du football australien

L’ancien champion de la côte ouest, Dean Cox, et le grand joueur de Port Adelaide, Greg Phillips, ont été ajoutés à l’effectif de 2020 intronisé au Temple de la renommée du football australien.

Un Australien à six reprises, Cox est considéré comme l’un des plus grands ruckmen de l’ère moderne, ayant redéfini le rôle avec ses compétences d’élite et sa mobilité.

« Il a changé l’apparence de ce rôle et il s’est levé dans les grands matchs et dans les grands moments, et il a pu le faire pendant une longue période », a déclaré le double médaillé Brownlow et ancien coéquipier Chris Judd à propos de Cox.

« En termes de ruckmen, vous pensez à » Polly « Farmer et à la façon dont il a introduit le handball et l’a perfectionné.

« Je pense à Dean Cox avec sa capacité à frapper la balle des deux côtés de son corps, à couvrir le sol et à accumuler vraiment des biens incontestés et contestés. »

Cox, maintenant entraîneur adjoint des Sydney Swans, a été élevé au Temple de la renommée au cours de sa première année d’admissibilité, après avoir pris sa retraite en 2014.

L’athlète de 38 ans a disputé un record de 290 matchs avec un club de la côte ouest et a été membre de l’équipe de premier ministre de 2006 dans une division on-ball parsemée d’étoiles aux côtés de Judd, Ben Cousins ​​et Daniel Kerr.

La carrière remarquable de Cox s’est déroulée après avoir été initialement ignoré lors du repêchage national et retiré de la liste des recrues.

Phillips a été huit fois premier joueur de la SANFL à travers deux séjours avec Port Adelaide, de chaque côté d’un sort de quatre ans avec Collingwood dans la VFL.

Le défenseur coriace et rapide a joué 343 matchs pour Port Adelaide et 84 pour Collingwood, ainsi que 20 matchs représentatifs pour l’Australie du Sud.

Phillips a été nommé capitaine de Port Adelaide en 1991, occupant le poste pendant trois saisons avant sa retraite, et a couronné sa brillante carrière en tant que leader de l’équipe de Premiership des Magpies en 1992.

« Depuis le milieu de terrain, je ne me souviens pas du moment où j’ai dû le changer parce qu’il était battu, il était tellement bon », a déclaré John Cahill, figure paternelle de Port Adelaide.

« Il était si fort, courageux, avait les mains les plus sûres que vous ayez jamais vues de votre vie.

« Dès qu’il s’est approché du ballon, les flancs du demi-dos et les poches arrière allaient tout simplement décoller. Il était tellement talentueux. »

Phillips est le père de la star de l’AFLW et ancienne basketteuse professionnelle Erin Phillips.

Plus tôt cette semaine, John Kennedy a été nommé 29e légende du football australien, tandis que les grands modernes Lenny Hayes, Simon Black et Jonathan Brown ont tous été intronisés au Temple de la renommée.

Les deux derniers intronisés pour la classe d’initiation 2020 seront nommés sur Fox Footy jeudi soir.

