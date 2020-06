Deal: Motorola Moto G Fast et Moto E (2020) sont maintenant 50 $ de rabais

Plus tôt ce mois-ci, Motorola sort deux nouveaux smartphones Android: Moto G Fast et Moto E (2020). Alors que les deux combinés étaient assez abordables depuis le début, ils sont maintenant encore moins chers si vous les obtenez de Best Buy avec activation sur certains opérateurs.

Normalement au prix de 199,99 $, le Moto G Fast – illustré ci-dessus – peut être acheté pour 149,99 $ (50 $ de rabais) chez Best Buy tant que vous l’activez sur Verizon, AT&T ou Sprint. L’accord ne vous oblige pas à ajouter une nouvelle ligne ou un nouveau compte.

Le Moto E (2020) est à 50 $ de réduction dans les mêmes conditions, vous pouvez donc payer seulement 99,99 $ au lieu de 149,99 $. Si vous activez une nouvelle ligne ou un nouveau compte sur Sprint, le prix du Moto E (2020) est réduit de 50 $ supplémentaires à seulement 49,99 $. Sur Verizon et AT&T, les nouvelles lignes n’apportent pas de remises supplémentaires.

Le Moto G Fast et le Moto E (2020) exécutent tous deux Android 10, mais il y a beaucoup de choses qui les différencient. Le G Fast est plus puissant et légèrement plus haut que le Moto E, grâce à son processeur Snapdragon 665 et son écran de 6,4 pouces, 720 x 1560 pixels (par rapport au Snapdragon 632 et 6,2 pouces, 720 x 1520 pixels).

Motorola Moto E 2020

Le Moto G Fast offre également plus de RAM (3 Go contre 2 Go) et une caméra arrière supérieure: 16 MP + 8 M ultra large + 2 MP contre 13 MP + 2 MP. De plus, le G Fast contient une batterie de 4000 mAh tandis que la batterie à l’intérieur du Moto E est de 3550 mAh.

