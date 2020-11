Deal Linux de 6 milliards de dollars? SUSE IPO rumeur

Un lecteur anonyme cite un rapport de ZDNet: Selon Bloomberg, EQT prévoit une introduction en bourse pour la société allemande de logiciels Linux et d’entreprise SUSE. EQT est une société de capital-investissement basée en Suède avec 50 milliards d’euros de capitaux levés. SUSE est le principal distributeur Linux de l’Union européenne (UE). Au fil des ans, SUSE a changé de propriétaire à plusieurs reprises. Tout d’abord, il a été acquis par Novell en 2004. Ensuite, Attachmate, avec un financement de Microsoft, a acheté Novell et SUSE en 2010. Cela a été suivi en 2014 lorsque Micro Focus a acheté Attachmate et SUSE a été scindée en une division indépendante. Ensuite, EQT a acheté SUSE à Micro Focus pour 2,5 milliards de dollars en mars 2019. Avec une introduction en bourse d’environ 6 milliards de dollars, EQT se débrouillerait très bien en très peu de temps.



Bloomberg déclare que les pourparlers d’introduction en bourse sont à un stade très préliminaire. Rien ne peut encore sortir de ces conversations. Quant à SUSE, un représentant de la société a déclaré: « En tant qu’entreprise, nous explorons constamment des moyens de croître. Mais en tant que politique d’entreprise, nous ne commentons pas les rumeurs ou les spéculations sur le marché. »