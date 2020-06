Deadpool, le nouveau roi des caméos Marvel ?

Alors qu’un Deadpool 3 n’est pas encore dans les petits papiers de Disney, il se peut que l’on retrouve très vite à l’écran le super héros le plus déjanté de l’univers Marvel. Au vu du contexte, une suite des aventures de Deadpool n’est pas encore envisagée. Disney aurait donc opté pour une façon originale de faire participer Deadpool à exactement « tous » les films à venir de la MCU.

Pour cela, ils y sont allés très fort puisque le personnage campé par Ryan Reynolds reprendra les habituels caméos dévolus autrefois au regretté Stan Lee. Et il faut dire que depuis que Disney a racheté la FOX, les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) voyaient d’un bon œil le retour à la maison d’une franchise phare comme les X-Men, mais aussi bien évidemment Deadpool. Et qui n’a jamais rêvé de voir Deadpool dans un Avengers ?

Pourquoi cette absence au calendrier ?

Mais voilà dans les plans actuels de Disney, aucun long-métrage Deadpool n’est au menu, et cela pour les trois prochaines années ! Cette absence au calendrier a passablement énervé (le mot est faible) Rob Liefeld, le co-créateur du personnage. En effet, il accuse Disney de vouloir enterrer la franchise Deadpool après le succès des deux premiers films (du temps où la FOX était indépendante).

Il est donc étonnant qu’après le premier Deadpool sorti en 2016 et sa suite parue en 2018, ne pas voir la suite avant au moins 2022 a de quoi laisser perplexe. La nature même du personnage n’y est peut-être pas étrangère. En effet, Deadpool représente l’antihéros par excellence : à la fois vulgaire et ultra-violent, Disney ne souhaiterait donc pas choquer son public habitué à des films de super héros très policés. Mais pour bien intégrer la franchise à l’univers Marvel, Disney pense avoir la solution.

Au revoir Stan Lee, bonjour Ryan « Deadpool » Reynolds !

Selon l’insider le mieux renseigné sur le monde cinématique de Marvel, Roger Wardell, il est envisagé que Deadpool reprenne la place de Stan Lee. Les plus grands fans crieront au scandale, prônant une solution de facilité pour garder la popularité du personnage, sans avoir à lui offrir un nouveau film. Mais à y voir de plus près, ces caméos avec Deadpool ne se feront qu’après la sortie de « Deadpool 3 ». Autrement dit à l’horizon 2022. Fait plus étonnant, Stan Lee sera encore de la partie sur les prochains Marvel, mais d’une manière « moins voyante ».

Stan Lee, le seul personnage présent dans tous les films Marvel

Jusqu’à Avengers Endgame, Stan Lee était présent dans les X-men, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et Tobey Maguire, les deux The Amazing Spider-Man, les trois films « 4 fantastiques », mais pas que ! Daredevil, les deux Deadpools, Blade, Hulk ainsi que toutes les séries Marvel, Stan Lee est passé absolument partout !



Il faut dire que c’est un bel hommage à celui qui a créé la plupart des personnages de l’univers Marvel (Thor, Iron Man, Spider-Man…). Au fil des ans, Stan Lee a fait des « caméos » une vraie spécialité. Qu’est-ce qu’un caméo ? C’est tout simplement une apparition furtive (pas plus d’une vingtaine de secondes), mais dans un rôle différent à la fois. Stan Lee décède en 2018.

Avoir un Deadpool qui apparait à l’improviste et faire du grand n’importe quoi dans la nouvelle phase de la MCU a de quoi réjouir. Le fait de savoir qu’il y aura forcément une suite aux deux premiers films Deadpool devrait vite rassurer les fans des aventures de Wade Wilson (aka Deadpool).