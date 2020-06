Deadpool 3: Quand la fin de l’attente? Deadpool sera-t-il tué?

Deadpool 1 et 2 ont connu un succès et une appréciation exceptionnels après leur sortie. Depuis lors, les fans ont toujours été impatients de voir le prochain épisode de la franchise, Deadpool 3. De plus, Ryan Reynolds a confirmé le prochain film.

Comme nous le savons, Disney a repris la 20th Century Fox en mars 2019. Ainsi, la «Maison de la souris» a acquis tous les droits cinématographiques de nos super-héros préférés, y compris Deadpool.

Deadpool 3: date de sortie prévue

Le premier film de Deadpool a été présenté en 2016, laissant la place à Deadpool 2 en 2018. Deadpool 3 a été annoncé au San Diego Comic-Con 2019. Après l’annonce de Deadpool 3, les fans s’attendaient à ce qu’il sorte en 2020, mais ce n’est pas le cas. l’affaire. Dans une interview, Ryan Reynolds a révélé que ce type de films nécessite beaucoup de temps et de patience car il prend beaucoup de VFX.

De plus, certaines sources ont tendance à croire que Deadpool 3 fera partie de Marvel Phase 5 débutera en février 2022. Ainsi, jusque-là, nous ne pouvions pas nous attendre à ce que le film soit présenté en première. Donc, il pourrait sortir en 2022.

Qui sera dans le casting de Deadpool 3?

Nous pourrions voir les étoiles suivantes dans le film à venir:

Ryan Reynolds reviendra sous le nom de Deadpool.

Josh Brolin comme câble

Stefan Kapicic comme Colossus

Morena Baccarin comme Vanessa

Zazie Beetz comme Domino

T.J. Miller en tant que belette

Brianna Hildebrand comme ogive adolescente négasonique

Aussi, en gardant à l’esprit les versements précédents, nous pensons que Ryan Reynolds reprendra le rôle de Wade Wilson.

Tracé du film:

Dans la scène finale de Deadpool 2, Wade Wilson a obtenu le gadget qui pourrait être utilisé pour voyager dans le temps. Cela l’a fait bouger parmi les dimensions. Cela modifiera profondément l’histoire de Deadpool 3. Le synopsis du film est un peu difficile à prévoir. Tout ce que l’on sait, c’est que celui-ci sera «totalement différent», comme l’a révélé Ryan Reynolds.

Chaque spectateur a une question différente après la scène finale de Deadpool 2. Toutes ces réponses pourraient bientôt être répondues. En outre, il y a des attentes que Deadpool 3 pourrait sortir sous la bannière Fox plutôt que la bannière Disney.

Deadpool peut-il être tué ou est-il immortel?

Bien que sa tête doive être réunie au corps pour guérir une blessure de décapitation, il a réussi à repousser sa tête après que Hulk l’ait détruite. Ainsi, Deadpool est effectivement immortel malgré sa mort à plusieurs reprises.

Cependant, il existe de nombreuses théories sur qui peut tuer Deadpool. Certains croient que la seule façon de le tuer serait que Thanos supprime la malédiction. Ensuite, son facteur de guérison doit être frappé avec du carbonadium ou une atomisation complète. De plus, il a été révélé que Deadpool serait tué. De plus, certaines théories suggèrent que les pouvoirs d’Omega Red pourraient le tuer.

Dernier mot:

Le potentiel Deadpool reviendra bientôt dans le film le plus attendu, Deadpool 3. En outre, de nouvelles actions et sensations fortes permettront de garder le public engagé.