Deadpool 3 est un GO aux studios Marvel!

Renard

Certains se demandant si un troisième film de Deadpool se produirait une fois que 20th Century Fox aurait été assimilé par Disney l’année dernière, vient maintenant une mise à jour extrêmement positive sur ce qui va suivre pour le Merc with a Mouth.

Par date limite, Disney et Marvel Studios ont fait appel à Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin pour écrire le scénario de Deadpool 3. Et oui, le futur copropriétaire de Wrexham AFC, Ryan Reynolds, est bien sûr sur le point de revenir en selle. comme Wade Wilson.

On pense que Reynolds et Marvel Studios ont rencontré plusieurs écrivains pour expliquer à quoi pourrait ressembler Deadpool 3, et la décision finale a été prise de donner le concert aux sœurs Molyneux.

Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin sont probablement mieux connues pour avoir créé The Great North de FOX, et elles ont également travaillé en tant qu’écrivains et producteurs sur les phénoménaux Bob’s Burgers.

Malgré la crainte que les singeries de Wade ne soient atténuées une fois que Deadpool aurait été placé sous la bannière de Disney, le mot actuel est que Deadpool 3 gardera fièrement le langage et la violence qui étaient si importants dans les deux prédécesseurs de Deadpool 3.

En raison de problèmes d’horaire, il semble que le réalisateur de Deadpool 2, David Leitch, ne reviendra pas pour cette troisième sortie pour Chiyonosake. À ce stade, Deadpool 3 n’a pas encore de date de sortie – mais le simple fait d’entendre que le film dispose désormais d’une équipe de rédaction suffira à faire sourire les visages.