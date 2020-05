Dead to Me ‘Saison 2: une revue honnête; Alerte spoil!

– Publicité –



La première saison de la comédie noire de Netflix Dead to Me est arrivée au milieu d’une toute nouvelle tendance télévisée pour la première fois par Desperate Housewives en 2004: de belles femmes intelligentes et prospères qui complotent des choses sinistres dans le confort de leur puissance de plusieurs millions de dollars des coussins qui finiront plus tard par faire l’objet d’innombrables pièces d’intérieur de magazine tandis que leurs combinaisons de pantalons feront la une des journaux de Vogue. Les subtiles subtilités de l’amitié féminine bouillonnaient au cœur.

La deuxième saison reprend là où la première saison s’est arrêtée, alors que les deux meilleures amies improbables, réunies par le fait que Judy a accidentellement tué le mari de Jen dans un délit de fuite, tentent de décider quoi faire ensuite. Leur plan initial est de ranger le cadavre de Steve dans un immense congélateur dans le garage de Jen, c’est pourquoi, dans l’épisode deux, ils ont une conversation paniquée dans ce garage pendant qu’ils nourrissent un verre de vin blanc. Ils discutent des liens «périphériques» de Steve avec la mafia grecque et Judy dit qu’ils doivent rester concentrés sur le positif afin de passer à travers. Elle informe ensuite Jen qu’elle vient de mettre une tarte aux cerises, la préférée de Jen, dans le four.

C’est l’essence de Dead to Me, un spectacle dans lequel une paire de femmes de banlieue d’âge moyen commettent des crimes majeurs et se creusent dans des trous de plus en plus compliqués qui peuvent les impliquer. C’est aussi un spectacle dans lequel ces mêmes femmes de banlieue d’âge moyen parent simultanément des enfants (Jen a deux garçons), font leur travail respectif en tant qu’agent immobilier et aide à la vie assistée, dans des gallons sans fin de Chardonnay, et agissent en tant qu’émotion mutuelle soutenir les animaux. En son cœur, Dead to Me reste, comme c’était le cas dans la première saison, une copine dramatique féminine. Il est également correct de l’appeler une émission policière et un thriller et un travail de télévision incroyablement bingeable. Comme dans la première saison, chacun des dix épisodes de la saison deux se termine sur une sorte de révélation majeure ou de cliffhanger. Ceci est un avertissement et une promesse: si vous commencez à regarder les nouveaux épisodes de Dead to Me aujourd’hui, il y a de fortes chances que vous les terminiez avant samedi.

Feldman et l’équipe derrière Dead to Me donnent également à Cardellini une tonne de plus à faire cette saison. Une fois un gâchis maniaque-lutin-cauchemar, Judy devient un personnage complet dans la saison deux, et son optimisme délirant est un peu ouvert. Jumelées, les deux actrices dirigent un casting en expansion (pas de spoilers, mais le récapitulatif des personnages nouveaux et anciens a toute l’absurdité d’une telenovela tout en restant en quelque sorte ancré … un vrai plongeon n points de line-ups de casting.) Dans une série dont les nuances sont passées un peu du chagrin au traumatisme. Sous chaque plaisanterie morbide et toute utilisation maladroite du mot «baise», se trouve une conversation sur le fonctionnement de l’esprit humain lorsqu’il est battu par la tragédie, le doute de soi et la trahison. La discussion est beaucoup plus amusante car il y a un cadavre qui anime la discussion, mais il y a des cadavres partout à la télévision. Peu de séries comprennent que le corps n’est qu’un accessoire, pas l’intrigue elle-même.

Parce que Dead to Me est, en partie, une émission sur les secrets, Feldman et son équipe continuent de livrer des surprises plus grandes et plus flashy. Il y a au moins une grande révélation dans le premier épisode seulement qui vous assurera de ne pas arrêter de regarder jusqu’à la fin de la saison de dix épisodes, mais les secrets ne sont jamais aussi bons que les messages qui bouillonnent juste sous la surface. Dead to Me se rend compte que le pouvoir n’est pas dans les secrets chuchotés au spectateur, mais à quoi ce secret parle dans le cœur d’un personnage. Tant que la série s’en souviendra, elle prospérera pour les saisons à venir.

