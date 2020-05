Dead To Me Saison 2: revue, prévisualisation, distribution et intrigue des détails que vous devez connaître

– Publicité –



Dead To Me, une comédie noire sur Netflix qui a été appelée «la version la plus sombre de Grace & Frankie», est un succès depuis la sortie de la première saison en mai 2019. La série met en vedette Christina Applegate et Linda Cardellini en tant que deux femmes qui se rencontrent à un séminaire de conseil sur le deuil et devenez rapidement des amis.

Dead To Me Saison 2: Critique

Lorsque Dead to Me a été présenté l’année dernière, il est rapidement passé de «juste une autre émission Netflix» à l’une des émissions les plus discutées et les plus acclamées de la critique de l’année. Les distinctions et récompenses pour les séries mènent Christina Applegate et Linda Cardellini, suivies grâce à une écriture intelligente, une intrigue intelligente et un accent unique sur les amitiés féminines plus âgées.

Dead To Me Saison 2: avant-première

Dead to Me revient cette semaine pour sa deuxième saison, près d’un an après avoir laissé les téléspectateurs avec l’ultime cliffhanger de Jen (Applegate) debout sur le cadavre de l’ex-fiancé de Judy Steve (James Marsden). Jen est-elle coupable de meurtre? Est-ce le fils de Jen, Charlie (Sam McCarthy), qui a passé la majeure partie de la première saison à jouer et à un moment donné eu des ennuis pour avoir un pistolet en sa possession? Est-ce Judy (Cardellini) qui, à la fin de la saison dernière, a avoué à Jen qu’elle conduisait la voiture qui a frappé et tué le mari de Jen? Si nous avons appris quelque chose de Dead to Me, c’est que nous n’avons jamais à attendre trop longtemps pour obtenir des réponses.

Dead To Me Saison 2: Complot

Cette saison explore des thèmes lourds, comme la façon de traiter correctement le chagrin, le véritable coût d’une vie et l’incroyable capacité de l’esprit humain à se rationaliser et à se défendre. Ces idées complètent efficacement la comédie noire de la série et l’intérêt pour le traumatisme émotionnel.

Dead to Me se classe toujours comme une série de comédie, mais il reste un spectacle qui préfère passer son temps à montrer un personnage dans la douleur plutôt que d’exécuter un bâillon de vue stupide. C’est une dynamique qui aide et blesse Dead to Me, mais elle se sent toujours authentique.

La créatrice Liz Feldman a ouvertement parlé des circonstances personnelles qui ont inspiré la création de la série, mais il y a un niveau d’intimité dans la saison deux qui est palpable au-delà des thèmes de la tristesse et du pardon de la série.

Alors que la plupart des émissions luttent contre le redoutable «effondrement de deuxième année», Dead to Me parvient (tout comme son intrigue) à renverser les attentes. Les rebondissements sont tout aussi bons, l’écriture est tout aussi nette et, surtout, l’amitié d’Applegate et de Cardellini reste un incroyable plaisir.

Pour autant que Jen est la tempête de colère, Judy est le phare: une lueur d’espoir qui est imprégnée des meilleures intentions, même si elle ne nous mène pas toujours dans la bonne direction.

Dead To Me Saison 2: Nouveaux détails

Cette nouvelle saison transforme Jen et Judy en épaves paranoïaques, car ils sont maintenant tous deux obligés de porter un incroyable secret. Une grande partie de la tension de la saison 1 découle de la tension inévitable sur Jen et Judy qui se rapprochent.

Maintenant, les enjeux sont beaucoup plus élevés alors que les deux se demandent si quelqu’un se méfie de leur crime et si leur château de cartes de plus en plus fragile est sur le point de tomber et de les enterrer.

Dead To Me Saison 2: Personnages

Dead to Me Season 2 fonctionne mieux avec la façon dont il gère son casting de soutien et étoffe son monde. Jen et Judy sont toujours au centre de l’attention, mais d’autres personnages ont davantage l’occasion de se développer. Les enfants de Jen ont une importance accrue cette année. Ils deviennent des personnages plus étoffés cette saison et pas seulement des obligations et des distractions dans la vie de Jen.

Dead to Me a été félicité pour sa capacité à aborder – parfois sans ambages – des sujets peu souvent abordés tels que l’infertilité, le cancer du sein, la santé mentale et les relations abusives; un spectacle créé par (et principalement écrit / réalisé par) des femmes l’a rendu particulièrement adapté pour aborder ces questions à travers le prisme des protagonistes féminines.

La saison deux continue de toucher à ces sujets difficiles et le résultat est si nuancé et réel qu’il ne peut être décrit que comme une narration magistrale.

