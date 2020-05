Dead to Me Saison 2 – Il aura quelque chose de plus sauvage que le 1er

– Publicité –



La saison 2 de Dead To Me est prête à être diffusée pour la première fois le 8 mai 2020. La série sortira sur la plate-forme de streaming Netflix. Il s’agit d’une série Web américaine de comédie noire créée par Liz Feldman.

La première saison de la série a frappé la plate-forme de streaming en mai 2019 et bientôt le renouvellement de la série a été annoncé. L’émission a gagné une assez grande base de fans avec des critiques positives de fans et de critiques.

Dead to Me Saison 2 spéculations

L’histoire tourne autour de deux femmes de banlieue et du chagrin de leur vie. Jen et Judy se sont rencontrées dans un groupe de thérapie dont ils faisaient tous les deux partie. Jen a perdu son mari dans une affaire de délit de fuite tandis que Judy a perdu son fiancé en raison de la crise cardiaque.

L’émission montre comment ils se lient les uns aux autres malgré des personnalités différentes. Cela montre le chagrin de leur vie et ils restent positifs de manière comique. Le spectacle est essentiellement une comédie tragique.

Jen et Judy’s Tragedy dans la saison 2

La vie de Jen et Judy est pleine de tragédies et ils gardent beaucoup de mystères et de secrets en eux. Alors que le spectacle avance, nous découvrons comment leurs secrets influencent leur amitié et leur vie.

L’émission se termine toujours dans un tel cliffhanger qui oblige les téléspectateurs à regarder plus. Comme la saison précédente, la 2e saison sera également convaincante pour les téléspectateurs. Les scénaristes de la série savent exactement comment accrocher leurs téléspectateurs.

The Twisted Plot dans Dead to Me Saison 2

Comme il n’y a pas beaucoup de révélations sur la saison à venir, une chose dont nous sommes si sûrs est que la saison 2 sera plus déconcertante. Il comprendra davantage de tracés de torsion. Le casting et les fabricants étoiles sont tous les lèvres étroites sur les spoilers. La performance de la star a donné un aspect assez réaliste au spectacle.

Nous pouvons anticiper la nouvelle saison pour apporter plus de révélations tordues de la vie de Jen et Judy. Dans cette quarantaine, nous avons tous une autre série dans notre liste à surveiller.

