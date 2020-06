Dead to Me Saison 2 détails sur Plot, Cast, Date de sortie

– – –

Dead to Me Season 2 détails sur Plot, Cast, Date de sortie et bien d’autres choses que vous devez savoir avant de le regarder !!

Il s’agit d’une série télévisée Web américaine de comédie noire. Il est créé par Liz Feldman. La première saison est sortie le 3 mai 2019. Elle est sortie sur Netflix. La deuxième saison est sortie le 8 mai 2020. La série a reçu des critiques positives.

Date de sortie de la saison 2 de Dead to me

La série a été renouvelée pour la saison 2 le 3 juin 2019, après la sortie de la saison 1 le 3 mai 2019. La saison 2 de Dead to me est sortie le 8 mai 2020. Le même jour, de nombreux fans ont terminé le regarde. Et maintenant, ils attendent la saison 3 car la saison 2 s’est terminée avec un cliffhanger élevé.

La distribution de Dead to me Saison 2

Christina Applegate (Jen Harding)

Linda Cardellini (Judy Hale)

James Marsden (Steve Wood)

Max Jenkins (Christopher Doyle)

Sam McCarthy (Charlie Harding)

Luke Roessler (Henry Harding)

L’intrigue de Dead to me Season-2

L’histoire tourne autour de l’amitié de Jen et Judy. Jen est un agent immobilier endeuillé qui essaie de faire face à son malheur à travers un traitement, un entraînement et plusieurs techniques. Elle utilise l’indignation et la haine comme un exutoire à sa tristesse. C’est ainsi que Jen a rencontré Judy. Judy faisait également partie du programme de thérapie.

Jen est là pour oublier son mari qui a été tué par un délit de fuite. Pendant que Judy est là, oubliez son mari décédé d’une crise cardiaque. Les deux personnages ont perdu quelqu’un.

La saison 2 montre plus de rebondissements dans le cadre ensoleillé de la Californie. Il comprend également l’introduction du frère jumeau presque identique de Steve, Ben.

Finalement, Jen et Judy ont été impliquées dans un accident de voiture avec Ben. Ben était très ivre. Judy et Ben semblent bien mais il y a quelque chose à propos de Jen. En fin de compte, ce qui est arrivé à Jen. C’est flou.

En règle générale, Ben s’est éloigné de la zone de l’accident et en gardant à l’esprit que Judy va bien, Jen semblait être un peu hors de lui, cependant, elle endurera.

La saison 2 était là-bas, il n’y a aucune information sur le fait que Jen va bien ou non.

Mais elle parlait, cela signifie qu’elle est bonne.

