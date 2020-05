Dead to Me Saison 2 – Date de sortie prévue et distribution avec Plot Detail

– Publicité –



Le mystérieux drame sombre «Dead to Me» est de retour avec sa saison 2. La première saison est sortie l’année précédente le 3 mai. Les téléspectateurs ont trouvé l’émission totale digne de frénésie et à couper le souffle. Les fans attendaient avec impatience que les producteurs abandonnent une autre saison sur Netflix.

DATE DE SORTIE de Dead to Me Saison 2

Netflix a sorti la 2ème saison de l’émission aujourd’hui 8 mai. Avec un nombre total de 10 épisodes de près de 30 minutes chacun.

CAST of Dead to Me Saison 2

Le casting principal de Dead to Me Season-2 est le même que la saison précédente, toujours les personnages centraux de la série sont joués par Christian Applegate et Linda Cardellini. Mais il y a de nouveaux personnages secondaires que vous verrez dans la nouvelle saison jouée par James Marsden, Natalie Morales, Sadie Stanly, Francis Conroy, Jere Burns et Katey Sagal.

PLOT of Dead to Me Saison 2

Tout le monde a appelé à la fin de la saison 1, un cliffhanger majeur. Cette saison a gagné beaucoup d’audience et les téléspectateurs l’ont regardée en une seule fois en raison de son histoire à couper le souffle remplie de rebondissements.

Avec un tel précurseur incroyable, la saison 2 doit être plus captivante et passionnante et mettra Jen et Judy encore plus stressées. Il est possible que la saison 2 soit remplie de plus de crimes, d’humour noir et de moments émotionnels. Arrêtez le travail de devinettes et préparez-vous à voyager la nouvelle saison pleine de souffle.

