Dead to Me saison 2: date de sortie, [CAST], Plot, Sspoilers et Avis

«Dead to Me», la série télévisée sur le Web de la comédie noire américaine, devrait être diffusée le lendemain et le vendredi 8 mai 2020. La série sera diffusée sur Netflix. Alors que la date de sortie approche, les fans perdent patience pour savoir ce qui se passera dans la prochaine saison de l’incroyable série comique.

Dans la saison précédente, Dead to me suit Jen (joué par Christina Applegate) comme la perte de son mari dans un délit de fuite et elle décide de découvrir qui est le coupable. Tout en assistant à un groupe de soutien pour la douleur, elle rencontre Judy (Linda Cardellini), et les deux femmes se lient rapidement malgré leur personnalité polaire opposée.

Jen va même jusqu’à inviter Judy à vivre chez elle avec sa famille – et puis toutes sortes de secrets commencent à sortir. L’émission Netflix n’a pas pu fournir suffisamment d’avis positifs en raison de l’absence d’humour gibet dans la série. Nous espérons que cette fois les créateurs de la série apporteront quelque chose de plus spécial. Dead to me sera bientôt disponible dans quelques heures.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série:

Quand la saison 2 de Dead to Me sort-elle?

Netflix Le 10 avril, a révélé que l’émission reviendra sur sa plate-forme de streaming le vendredi 8 mai 2020.

Qui dans le casting de Dead to Me est nouveau dans la saison 2?

Netflix a confirmé que Christina et Linda ont toutes deux signé pour Dead to Me saison 2. Ils sont le thème central de l’émission. Dans un article Instagram de Linda, elle a révélé que la production et le tournage de la saison se sont terminés en décembre 2019.

Variety a rapporté que Natalie Morales (l’actrice, pas la star de l’émission Today) rejoindra la série à succès en tant que personnage récurrent nommé Michelle. Selon le point de vente, Michelle est décrite comme « Ironique et terre à terre » et a un « Charme décontracté et esprit contagieux. » Elle établit un lien avec Judy au centre de vie assistée où vit la mère difficile de Michelle. De la bande-annonce, nous avons constaté que Steve (James Marsden) revenait au spectacle.

Quoi de neuf dans la saison 2?

Alors que la première saison se terminait avec le cliffhanger majeur: après avoir découvert que Judy était responsable de la mort de son mari, Jen se trouve debout sur le corps de Steve – ex-fiancé de Judy – avec un pistolet à la main.

Selon Christina, la saison 2 sera pleine de drame et d’humour. « Nous avons eu des trucs dans la saison 2 qui sont les plus intenses [stuff] J’ai jamais eu à faire en tant qu’acteur dans ma vie, avec [Linda], « .

Restez à l’écoute avec nous pour obtenir les dernières mises à jour sur la série télévisée.

