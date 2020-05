– Publicité –



Nom: Mort pour moi

Nombre de saisons: 1

Créé par: Liz Feldman

Classement IMDb: 8.1 / 10

Avec: Christina Applegate, Linda Cardellini, Sam McCarthy

Dead to Me Saison 2 – Chaque détail que vous devez savoir

La première saison de Dead to Me est connue pour les tours et les rebondissements contenus dans cette série. Selon certains rapports, la saison 2 sera composée d’épisodes d’une demi-heure. Cette nouvelle est selon Netflix. Mais si vous avez regardé Dead to me Saison 1 alors, vous devez savoir que, dans la saison 2, chaque épisode sera aussi important qu’un autre.

Dans cette saison à progression rapide, chaque épisode contiendra une sorte de surprise. La saison dernière, la surprise a été l’arrivée de Katey Sagal en tant que camée. Notez que, dans la série, Katey Sagal joue le rôle de la mère de Judy, qui est jouée par Linda Cardellini. Elle n’est apparue que lorsqu’elle a visité la salle d’attente de la prison.

Katey Sagal – Toute la vérité

Mais nous supposons que Katey Sagal serait un grand personnage de l’histoire. Il y a une possibilité que dans l’histoire de la saison 3, il y aura un retour du personnage de Katey Sagal et elle rencontrera le personnage principal, Jen Hardling qui est joué par Christina Applegate. Vous devez avoir vu cette paire dans l’autre émission, Marié… avec des enfants.

L’une des interviews de la chaîne de télévision, la créatrice de la série, Liz Feldman, nous donne l’allusion que le personnage de Katey Sagal pourrait être très important pour la série. Elle a dit qu’ils savaient qu’avant cette saison, ils allaient présenter le personnage de la mère de Judy Hale, mais pour l’instant, ils avaient besoin d’un scénario parfait et d’un script pour présenter ce personnage.

Personnage pour la maman de Judy

Elle a ajouté qu’elle avait besoin de ce type de personnage qui ressemble à Judy. La raison en est que nous pouvions sentir que le personnage en question était la mère de Judy. De plus, nous avons besoin d’un personnage qui pourrait aussi bien faire des scènes de comédie que des scènes sérieuses. Quand quelqu’un pose des questions sur le Katey Sagal, elle rit et dit que c’est trop ironique.

Répondant à la question, elle a dit que c’était fou et elle adore ça. Et en ajoutant à cela, elle a dit que ce n’était que merveilleusement ironique. En 2017, Katey Sagal a raconté à ABC News son personnage dans Marié… avec des enfants. Elle a dit qu’ils avaient une très bonne chimie là-dedans.

