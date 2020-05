Dead to Me Saison 2: ces questions recevront-elles une réponse dans la prochaine saison?

– Publicité –



La saison 2 de Dead to Me est prête à être publiée le 8 mai 2020. Cela a été une longue et étrange année depuis que nous nous sommes délectés de Christina Applegate et Linda Cardellini en train de boire du vin et de cacher des crimes sur Dead to Me de Netflix, mais ils attendent un an deux est heureusement presque terminée.

La première saison du succès a touché quelque chose avec des téléspectateurs qui aiment un mystère fantastique, tout en gagnant des éloges pour les performances de ses principales femmes. De plus, il a bloqué l’atterrissage presque sans faille – alerte spoiler! – Envelopper quelques-unes de ses sous-parcelles tout en nous laissant une douzaine d’une dernière image: l’abusif Steve Wood (James Marsden) flottant face cachée dans une piscine.

Que s’est-il réellement passé entre Steve et Jen?

Dead a joué avec le match d’armes à feu de Tchekhov toute la saison, faisant d’abord allusion à l’existence d’une arme dans le coffre-fort de la maison d’hôtes, puis la plaçant dans le sac de Charlie, et finalement Jen a demandé à son voisin de fabrication de lasagnes mexicaines comment en utiliser une.

Donc, si nous voyons Steve face à Jen à la fin de la saison, il est raisonnable de supposer qu’il a été abattu par Jen. Mais Dead to Me a déjà été une série sur le fait que tout ce que vous voyez n’est pas toujours l’histoire entière, et la fondatrice Liz Feldman a été timide à propos de ce qui s’est passé entre Steve et Jen.

Elle a déclaré au Hollywood Reporter: « Je dirai simplement que vous ne comprenez pas qu’elle lui a tiré dessus. » Très bien alors. Peut-être que c’était peut-être Charlie Charlie? Ou quelqu’un d’autre entièrement? Même si Jen est la personne qui a appuyé sur la gâchette, la prochaine saison commencera très probablement en remplissant les détails de ce qui s’est exactement passé.

Que vont faire Jen et Judy avec le corps de Steve?

Maintenant que Steve exécute actuellement le char d’un homme mort, la toute première question à laquelle Judy et Jen vont faire exactement ce qu’il faut faire avec son cadavre, ce qui pourrait ne pas être aussi simple qu’il y paraît.

Il y a des enfants à la maison, qui ont peut-être entendu le coup de feu ou la discussion bruyante sur la suite des choses. Et disposer d’un corps n’est pas facile, surtout pour deux personnes sans aucune connaissance de ces tâches ménagères. Pourraient-ils appeler quelqu’un pour l’aider? Peut-être que cette question devrait être plus dans le sens de « Combien d’erreurs Jen et Judy feront-elles en essayant d’éliminer le corps de Steve? »

Judy sera-t-elle finalement arrêtée pour le meurtre de Ted?

Le détective Perez se rapprochait de plus en plus de rassembler les pièces pour résoudre le décès de Ted Harding, nous l’avons également vue pour la dernière fois découvrir l’huile sur le sol de l’appareil de stockage Harding.

Avec Jen et Nick affirmant la culpabilité de Judy au détective, va-t-elle enfin agir sur toutes ces preuves et mettre les menottes sur l’une de leurs héroïnes? Ou le décès de Steve Harding la détournerait-il de la fermeture du délit de fuite qui l’a gênée jusqu’à présent?

Les cohortes louches de Steve peuvent-elles venir le chercher?



Depuis la finale de la première saison, Judy draine les comptes de Steve fournit également de l’argent à Henry comme moyen de calmer sa culpabilité. Steve dit à Jen que sa vie est ruinée, et on a l’impression qu’il ne faisait pas de blanchiment d’argent pour des gens qui vont simplement s’éloigner et trouver quelqu’un d’autre pour agir.

Il semble probable qu’une grande partie de l’argent sur le compte de Steve ne lui appartenait pas et que des hommes et des femmes dangereux viendront le chercher et l’homme qu’ils croient s’en être enfui. Anticipez les personnes pour lesquelles Steve travaillait pour jouer avec un rôle sur deux.

Jen a-t-elle pardonné à Judy?



Maintenant qu’ils ont bouclé la boucle en s’entretuant, Jen et Judy vont-elles se réunir en tant que copains? À travers la finale, Jen semble être menée à bien avec son ancienne meilleure amie, ruinée à contrecœur par la révélation que Judy conduisait la voiture qui a tué Ted, mais presque plus effrayée par le tueur de Ted, puis s’est incorporée dans la vie de la famille Harding.

La mort de Steve essuie-t-elle l’ardoise? Probablement pas, mais Jen devra gérer ses soupçons sur ce que Judy a échoué après le meurtre de Ted pour réussir à couvrir un autre crime.

Jen et Judy reviendront-elles à Friends of Heaven?

Pasteur Wayne, où es-tu? Le groupe de soutien au deuil Friends of Heaven, dirigé par le pasteur incroyablement sérieux Wayne, a disparu au cours du second semestre de cette année, et on se demande si les femmes auront une raison d’y retourner au cours de la deuxième année.

Certains des écrits les plus intelligents de cette émission ont porté sur la façon dont les gens gèrent le chagrin et la validité, alors espérons que les auteurs trouveront un moyen d’intégrer le pasteur Wayne & Co. dans la saison tout en donnant l’impression que Jen et Judy reviendraient naturellement au groupe.

Que va-t-il se passer avec Nick?

Pauvre Nick – l’ex-flic et l’ex-petit ami peuvent finir par être un ex-personnage. Brandon Scott est arrivé juste au bon moment de la saison pour lui fournir une nouvelle énergie fascinante, mais n’a pas joué un rôle aussi important dans l’arc final que les téléspectateurs auraient pu l’anticiper. Pour aller de l’avant, son histoire peut vraiment aller dans les deux sens: d’une part, il a aidé Perez à monter le dossier contre Judy, mais ne pouviez-vous pas aussi voir Jen le faire venir pour aider à payer la toute nouvelle infraction?

Comment Lorna sera-t-elle prise en compte?

En parlant de personnages secondaires, que se passe-t-il avec Lorna, la terrible belle-mère de Jen? Les derniers épisodes de la première saison ont fait fondre un peu la Lorna glacée, montrant qu’elle se reproche la mort de son fils, mais a également fait allusion à quelque chose de sombre à propos de la mère de Ted: elle a une dépendance à la pilule malsaine, qui a glissé Charlie assez dehors pour envoyer le ramener à la maison Harding. Et gardez à l’esprit que si Jen comprend maintenant ce qui est arrivé à Ted, Lorna n’a pas été renseignée. Quand elle le découvrira, que se passera-t-il?

Où allons-nous avec les garçons Harding?

Le frère aîné Charlie Harding avait des montagnes russes d’une saison qui comprenait le trafic de drogue, le port d’une arme dissimulée et le déménagement de son domicile familial. Mais il a fini avec sa mère et a même partagé leur moment le plus tendre de cette saison – avant qu’elle ne consacre l’homicide. Pourrait-il être un allié pour Jen? Et qu’en est-il du doux Henry, MVP des Holy Harmonies? Va-t-il continuer à n’être qu’un doux contrepoint à la vision du monde aigre de Jen, ou pourrait-il jouer un rôle plus important la deuxième année? Espérons juste qu’il ne se réveillera pas et qu’il veuille aller nager tard dans la nuit.

